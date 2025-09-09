Jasne stanowisko prezydenta wobec wojny. "Putin jest gotowy uderzyć"

- Polacy i Finowie doskonale znają duszę rosyjską i Władimira Putina. (...) Nie ufamy jego dobrym intencjom - podkreślał na konferencji prasowej w Helsinkach prezydent Karol Nawrocki. Jak dodał, wraz z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem "mają głębokie przekonanie", że Putin jest gotów uderzyć na kolejne państwa. Z tego powodu - jak mówił Nawrocki - Polska i Finlandia umacniają swoje armie.

W skrócie

  • Karol Nawrocki podkreślił znaczenie obrony cywilnej Finlandii jako wzoru dla Polski i zaznaczył istotę relacji z Helsinkami.
  • Prezydenci Polski i Finlandii omówili kwestie bezpieczeństwa, konieczność wzmacniania sił zbrojnych i współpracy sojuszniczej oraz ostrożność wobec Rosji.
  • Obaj przywódcy poparli kolejne pakiety sankcji wobec Rosji, podkreślając konieczność koordynacji polityki sankcyjnej Europy i USA.
Karol Nawrocki podczas wtorkowej wspólnej konferencji z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem podkreślił, że Finlandia ma najlepszą obronę cywilną w całej Europie, a Polska może brać przykład i czerpać wiedzę w tym zakresie od Helsinek. Wskazał też, że basen Morza Bałtyckiego i relacje z Finlandią są dla Polski bardzo ważne.

Wojna w Ukrainie. Karol Nawrocki: Nie ufajmy dobrym intencjom Putina

Przywódca Polski oznajmił, że rozmawiał z prezydentem Stubbem przede wszystkim o bezpieczeństwie. - Historia Finlandii i historia Polski pokazują, że i Polacy i Finowie doskonale znają duszę rosyjską i Władimira Putina. (...) Nie ufamy dobrym intencjom Władimira Putina. Mamy głębokie przekonanie, że (...) Władimir Putin jest gotowy do tego, aby uderzyć także na kolejne państwa - powiedział prezydent.

Dodał, że właśnie dlatego Polska i Finlandia umacniają swoje siły zbrojne i rozwijają sojusznicze relacje. Ocenił też, że razem z prezydentem Finlandii łączy go przekonanie, że jedynym liderem wolnego świata, który może zmusić Władimira Putina do negocjacji, jest Donald Trump.

    Karol Nawrocki zaznaczył, że "decyzja prezydenta USA, aby zostawić wojska amerykańskie w Polsce jest dobrą informacją dla całego regionu Europy Środkowej, dla państw bałtyckich, dla państw nordyckich".

    Prezydent poinformował, że dyskutował z Alexandrem Stubbem również nad poszerzeniem formuły Bukaresztańskiej Dziewiątki, wskazując, że Stubb jest na to otwarty. Wspomniał też o dobrej współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Finlandią, także w zakresie energii atomowej.

    Sankcje wobec Rosji. Prezydent Polski: Popieram kolejne pakiety

    Podczas wspólnej konferencji w Helsinkach prezydenci Polski i Finlandii pytani byli m.in. o potrzebę nałożenia kolejnych sankcji na Rosję przez USA.

    Karol Nawrocki odpowiedział, że nie może mówić w imieniu amerykańskiego narodu, jednak w jego ocenie, kolejne pakiety sankcji są niezbędne. Podkreślił przy tym, że dotychczasowe sankcje wpływają na gospodarkę Federacji Rosyjskiej.

    - Popieram kolejne pakiety sankcji jak również sankcje wtórne - zaznaczył.

    Alexander Stubb podkreślił, że należy wykorzystać wszystkie możliwości by wywierać presję na rosyjską gospodarkę i zaprzestać zakupów rosyjskiego gazu i ropy a także wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa.

    Prezydent Finlandii akcentował też, że część państw na świecie pośrednio lub bezpośrednio finansuje "rosyjska machinę wojenną" i - jak zauważył - jeżeli będziemy w stanie nałożyć sankcje na te państwa, to "być może wywrzemy jakiś wpływ na zakończenie wojny".

    - Europa i Stany Zjednoczone koordynują teraz swoją politykę sankcyjną wobec Rosji i myślę, że to dobra wiadomość - ocenił.

