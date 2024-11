Szefowa KE przekazała, że jej Komisja będzie działała na trzech filarach zwanych "Kompas na rzecz konkurencyjności" . - To ramy dla naszej dalszej pracy oparty na trzech filarach: zamknięcie luki innowacyjnej w stosunku do USA i Chin , wspólny plan na rzecz dekarbonizacji i konkurencyjności oraz wzmocnienie bezpieczeństwa gospodarczego.

Unia Europejska. Ursula von der Leyen przedstawia skład przyszłej KE

Polskim przedstawicielem w przyszłej KE zostanie Piotr Serafin. - Będzie odpowiadał za ułożenie naszych przyszły finansów. Jest zręcznym negocjatorem, będzie pracował z Radą i Parlamentem na rzecz budżetu, który będzie w stanie lepiej zareagować na wyzwania. Wiem, że zrobi to szybko i ambitnie - powiedziała Ursula von der Leyen.

Dodała, że jej celem jest, by Piotr Serafin zajął się zwiększeniem poziomu inwestycji prywatnych w UE.

Przedstawiając nazwiska członków swojego zespołu, Ursula von der Leyen wspomniała między innymi, że jej pierwszą wiceprzewodniczącą zostanie Teresa Ribera - była wicepremier Hiszpanii . Obejmie ona tekę komisarza do spraw transformacji klimatycznej.

Na pierwszego w historii KE komisarza do spraw obronności powołany został były premier Litwy Andrius Kubilius. KE zobowiązała się do przedstawienia w ciągu pierwszych 100 dni swojej kadencji tak zwaną Białą księgę na rzecz obronności. Przewodnicząca przyznała również, że UE boryka się z ogromnym problemem dotyczącym dostępności mieszkań, dlatego powołała komisarza do spraw mieszkalnictwa - Dana Jorgensena, wieloletniego ministra duńskiego rządu.