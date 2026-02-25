W skrócie Japonia ogłosiła plan rozmieszczenia rakiet na wyspie Yonaguni do 2031 roku.

Chiny wprowadziły ograniczenia eksportowe wobec 20 japońskich firm związanych z obronnością.

Na wyspie Yonaguni powstanie centrum walki elektronicznej do marca 2027 roku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pierwszy raz od 2022 roku, kiedy zapowiedziano możliwe zbrojenie terytorium w pobliżu Tajwanu, władze Tokio ogłosiły harmonogram rozmieszczenia rakiet na wyspie Yonaguni.

Decyzję przekazał we wtorek japoński minister obrony Shinjiro Koizumi. Dzień wcześniej Chiny nałożyły ograniczenia eksportowe wobec 20 firm japońskich, twierdząc, że zaopatrywanie je w chińskie komponenty może sprzyjać budowaniu potencjału nuklearnego Japonii.

Japonia zbroi wyspę w pobliżu Tajwanu. Rozmieszczą rakiety

Na wyspie oddalonej o 110 km od zachodniego brzegu Tajwanu staną jednostki wyposażone w rakiety ziemia-powietrze średniego zasięgu. Pociski będą zdolne do przechwytywania nadlatujących samolotów i innych rakiet, wykorzystując naprowadzanie radarowe.

Japoński system obrony przeciwlotniczej może śledzić do 100 celów jednocześnie i atakować naraz 12 z nich.

- (Termin rozmieszczenia pocisków - red.) może się zmienić w zależności od postępów w przyszłych ulepszeniach obiektów, ale obecny plan zakłada się na rok fiskalny 2030 (trwający do marca 2031 roku - red.) - powiedział Koizumi.

Choć Pekin uznaje Tajwan za podległe sobie terytorium, dotąd nie zareagowano na ogłoszoną przez Japonię datę. Po ostatniej wizycie Koizumiego na Yonaguni Chiny wystrzeliły drony w pobliżu wyspy, aby zaprotestować przeciwko "tworzeniu napięć regionalnych". W odpowiedzi Japonia poderwała myśliwce.

Japonia - Chiny. Rośnie napięcie w regionie

W ciągu ostatniej dekady wyspę Yonaguni przekształcono w wojskową bazę, na której stacjonuje obecnie około 160 członków japońskich sił samoobrony. Według BBC do marca 2027 roku ma tam zostać utworzone centrum walki elektronicznej służące do zakłócania radarów wroga.

W listopadzie napięcia między Tokio a Pekinem znacznie eskalowały. Sanae Takaichi sugerowała, że Japonia może zaangażować siły samoobrony w przypadku ataku Chin na Tajwan. Natomiast analitycy, których cytuje BBC, twierdzą, że każdy konflikt z Tajwanem może doprowadzić także do bezpośredniego starcia ze Stanami Zjednoczonymi.

Chiny uważają Tajwan za część swojego terytorium i dążą do "zjednoczenia". Oprócz kwestii historycznych i politycznych chodzi też o znaczenie strategiczne - położenie militarne w regionie Pacyfiku - oraz gospodarcze.

Źródła: BBC, Reuters

Twoje zdanie ma znaczenie! Wypełnił krótką ankietę o skrótach artykułów w Interii i pomóż nam dopasować je do Ciebie - kliknij tutaj, aby przejść do ankiety.

"Gość Wydarzeń". Będzie nowy wicepremier? "O składzie rządu decyduje premier" Polsat News