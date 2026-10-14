W skrócie Tokio zgłosiło protest Rosji z powodu zatrzymania japońskiego dziennikarza na Dalekim Wschodzie i zażądało zapewnienia mu kontaktu oraz humanitarnego traktowania.

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała o zatrzymaniu korespondenta japońskiego dziennika pod zarzutem zbierania informacji na temat obronności Rosji.

Japonia wyraziła sprzeciw wobec wizyty chińskiej delegacji na wyspie Etorofu oraz podkreśliła, że kontrola wysp będących przedmiotem sporu z Rosją jest według niej nielegalna.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Hitoshi Nakamura, dyrektor generalny Biura ds. Europejskich, "stanowczo zaprotestował przeciwko temu, że strona rosyjska zatrzymała tego obywatela i jednostronnie publikuje komunikaty, nie przekazując rządowi w Tokio żadnych wyjaśnień" - napisano w komunikacie MSZ.

Nakamura zażądał od strony rosyjskiej "humanitarnego i sprawiedliwego traktowania" zatrzymanego oraz umożliwienia "natychmiastowego nawiązania kontaktu" z mężczyzną.

"W odpowiedzi ambasador Nozdriew oświadczył, że przekaże stanowisko Japonii swojemu krajowi" - podało MSZ.

Rosja zatrzymała japońskiego dziennikarza. Zarzuty o szpiegostwo

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała we wtorek o zatrzymaniu w obwodzie sachalińskim na Dalekim Wschodzie Rosji korespondenta japońskiego dziennika "Hokkaido Shimbun". Według FSB mężczyzna miał zbierać "informacje o zdolności obronnej Federacji Rosyjskiej" na zlecenie japońskiego wywiadu.

Nakamura złożył także protest w związku z wizytą delegacji chińskiej prowincji Heilongjiang na jednej z wysp będących przedmiotem sporu Japonii z Rosją, podkreślając, że była ona "niedopuszczalna".

Rosyjskie władze we wtorek przekazały, że delegacja, w skład której wchodzili chińscy przedsiębiorcy, odwiedziła wyspę Etorofu (ros. Iturup) w archipelagu Kurylów w celu przeprowadzenia studium wykonalności wspólnych projektów.

Sporne wyspy na Dalekim Wschodzie. Japonia i Rosja w konflikcie

Sporne wyspy, nazywane przez Tokio Terytoriami Północnymi, a przez Moskwę Kurylami Południowymi, obejmują Etorofu, Kunaszyr, Szykotan oraz archipelag Habomai. Japonia utrzymuje, że terytorium to zostało nielegalnie zajęte przez Związek Radziecki po kapitulacji Japonii w drugiej wojnie światowej. Rosja uważa, że przejęcie kontroli nad wyspami było w pełni uzasadnione.

Relacje między Tokio a Moskwą pozostają obecnie napięte od sierpnia po wizycie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina na Etorofu. Protesty Tokio wywołało także odsłonięcie na początku września w Chabarowsku pomnika upamiętniającego zwycięstwo ZSRR w II wojnie światowej.

Monument ten przedstawia radzieckiego żołnierza rozbijającego karabinem kamień z symbolem chryzantemy, powszechnie kojarzonym z japońską rodziną cesarską.



