Japonia żąda wyjaśnień od Rosji. W tle zatrzymanie dziennikarza

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Japonia wezwała ambasadora Rosji, protestując przeciwko zatrzymaniu japońskiego dziennikarza na Dalekim Wschodzie bez przedstawienia wyjaśnień. Tokio zażądało od Moskwy humanitarnego traktowania mężczyzny i umożliwienia natychmiastowego kontaktu z nim. Japoński resort dyplomacji zaprotestował również przeciwko wizycie chińskiej delegacji na spornej wyspie Etorofu w archipelagu Kurylów.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Sanae Takaichi i Władimir Putin stoją przed budynkami i rosyjską flagą na maszcie.
Japonia. MSZ wezwało ambasadora RosjiDavid Mareuil/Getty Images/Yoshio Tsunoda/Sergey Bobylev/Imago Stock and PeopleEast News

W skrócie

  • Tokio zgłosiło protest Rosji z powodu zatrzymania japońskiego dziennikarza na Dalekim Wschodzie i zażądało zapewnienia mu kontaktu oraz humanitarnego traktowania.
  • Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała o zatrzymaniu korespondenta japońskiego dziennika pod zarzutem zbierania informacji na temat obronności Rosji.
  • Japonia wyraziła sprzeciw wobec wizyty chińskiej delegacji na wyspie Etorofu oraz podkreśliła, że kontrola wysp będących przedmiotem sporu z Rosją jest według niej nielegalna.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Hitoshi Nakamura, dyrektor generalny Biura ds. Europejskich, "stanowczo zaprotestował przeciwko temu, że strona rosyjska zatrzymała tego obywatela i jednostronnie publikuje komunikaty, nie przekazując rządowi w Tokio żadnych wyjaśnień" - napisano w komunikacie MSZ.

Nakamura zażądał od strony rosyjskiej "humanitarnego i sprawiedliwego traktowania" zatrzymanego oraz umożliwienia "natychmiastowego nawiązania kontaktu" z mężczyzną.

"W odpowiedzi ambasador Nozdriew oświadczył, że przekaże stanowisko Japonii swojemu krajowi" - podało MSZ.

Rosja zatrzymała japońskiego dziennikarza. Zarzuty o szpiegostwo

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała we wtorek o zatrzymaniu w obwodzie sachalińskim na Dalekim Wschodzie Rosji korespondenta japońskiego dziennika "Hokkaido Shimbun". Według FSB mężczyzna miał zbierać "informacje o zdolności obronnej Federacji Rosyjskiej" na zlecenie japońskiego wywiadu.

Zobacz również:

Rosja wzywa duńskiego ambasadora po incydencie na Bałtyku
Świat

Rosja protestuje i ostrzega kraj UE przed eskalacją. "Ryzyko incydentu"

Agata Sucharska
Agata Sucharska

Nakamura złożył także protest w związku z wizytą delegacji chińskiej prowincji Heilongjiang na jednej z wysp będących przedmiotem sporu Japonii z Rosją, podkreślając, że była ona "niedopuszczalna".

Rosyjskie władze we wtorek przekazały, że delegacja, w skład której wchodzili chińscy przedsiębiorcy, odwiedziła wyspę Etorofu (ros. Iturup) w archipelagu Kurylów w celu przeprowadzenia studium wykonalności wspólnych projektów.

Sporne wyspy na Dalekim Wschodzie. Japonia i Rosja w konflikcie

Sporne wyspy, nazywane przez Tokio Terytoriami Północnymi, a przez Moskwę Kurylami Południowymi, obejmują Etorofu, Kunaszyr, Szykotan oraz archipelag Habomai. Japonia utrzymuje, że terytorium to zostało nielegalnie zajęte przez Związek Radziecki po kapitulacji Japonii w drugiej wojnie światowej. Rosja uważa, że przejęcie kontroli nad wyspami było w pełni uzasadnione.

Relacje między Tokio a Moskwą pozostają obecnie napięte od sierpnia po wizycie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina na Etorofu. Protesty Tokio wywołało także odsłonięcie na początku września w Chabarowsku pomnika upamiętniającego zwycięstwo ZSRR w II wojnie światowej.

Monument ten przedstawia radzieckiego żołnierza rozbijającego karabinem kamień z symbolem chryzantemy, powszechnie kojarzonym z japońską rodziną cesarską.

Zobacz również:

Lotniskowiec Liaoning
Świat

Chiny rozpoczęły manewry na Pacyfiku. W tle napięcia wokół Tajwanu

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak


"Polityczny WF": Kosiniak-Kamysz był u Trumpa. Dlaczego się nie pochwalił?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze