W skrócie Japonia otrzyma ropę naftową z Rosji po raz pierwszy od wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem, co doprowadziło do zamknięcia cieśniny Ormuz.

Do Japonii zmierza tankowiec z ropą ze złoża Sachalin-2, kupioną przez japońską spółkę naftową Taiyo Oil.

Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne kraje rozważają budowę nowych rurociągów i terminali, aby omijać cieśninę Ormuz.

Do Japonii zmierza obecnie tankowiec z ropą wydobytą ze złoża Sachalin-2 i kupioną przez japońską spółkę naftową Taiyo Oil - podała agencja Kyodo, powołując się na przedstawiciela Ministerstwa Handlu w Tokio.

Projekt wydobycia ropy i gazu Sachalin-2 jest realizowany przez rosyjski koncern państwowy Gazprom, ale japońskie firmy Mitsubishi Corp. i Mitsui and Co. są w nim dużymi akcjonariuszami.

Całoroczna produkcja ropy w tym miejscu rozpoczęła się w 2008 roku, a eksport skroplonego gazu ruszył rok później.

Przed wojną w Iranie Japonia sprowadzała gaz przez cieśninę Ormuz

Przed wojną Japonia sprowadzała przez cieśninę Ormuz ponad 90 proc. importu ropy naftowej i około 11 proc. dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Teraz w obliczu utrzymującej się irańskiej blokady Japonia usiłuje dywersyfikować źródła dostaw.

Przez cieśninę przed wojną transportowano około 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej i 25 proc. LNG.

Echa wojny w Iranie. Arabowie próbują ominąć cieśninę Ormuz

Liderzy z Zatoki Perskiej planują budowę nowych tras, by omijać cieśninę i na stałe zabezpieczyć sprzedaż ropy i gazu, gdyby w przyszłości w wyniku konfliktu któraś ze stron próbowałaby blokować tę kluczową trasę.

Na początku kwietna "Financial Times" poinformował, że Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne kraje rozważają budowę nowych rurociągów naftowych biegnących równolegle do tych już istniejących, a także rozbudowę terminali eksportowych na innych wybrzeżach.

Landon Derentz, starszy dyrektor Global Energy Center w think tanku Atlantic Council, wezwał administrację Donalda Trumpa, żeby finansowo wsparła nowe projekty.

"Zamiast zmuszać statki do przepływania przez ten wąski punkt, Stany Zjednoczone i ich partnerzy powinni szybko zbudować infrastrukturę omijającą go" - napisał w jednej z publikacji. Jak ocenił, Arabia Saudyjska pokazała, że rurociągi działają i pomagają omijać blokady - teraz trzeba budować ich znacznie więcej.

