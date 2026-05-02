Japonia przez kryzys nie miała wyjścia. Zdecydowała się na pomoc z Rosji

Mateusz Balcerek

Do Japonii pierwszy raz od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie dotrze transport ropy naftowej z Rosji. Japonia, która uzależniona była od dostaw ropy z Zatoki Perskiej, w obliczu kryzysu usiłuje dywersyfikować źródła dostaw. Przed konfliktem Tokio przez cieśninę importowało ponad 90 proc. tego surowca.

Japończycy nie mogą sprowadzać gazu przez cieśninę Ormuz, skorzystają z pomocy Rosji

  • Japonia otrzyma ropę naftową z Rosji po raz pierwszy od wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem, co doprowadziło do zamknięcia cieśniny Ormuz.
  • Do Japonii zmierza tankowiec z ropą ze złoża Sachalin-2, kupioną przez japońską spółkę naftową Taiyo Oil.
  • Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne kraje rozważają budowę nowych rurociągów i terminali, aby omijać cieśninę Ormuz.
Do Japonii zmierza obecnie tankowiec z ropą wydobytą ze złoża Sachalin-2 i kupioną przez japońską spółkę naftową Taiyo Oil - podała agencja Kyodo, powołując się na przedstawiciela Ministerstwa Handlu w Tokio.

Projekt wydobycia ropy i gazu Sachalin-2 jest realizowany przez rosyjski koncern państwowy Gazpromale japońskie firmy Mitsubishi Corp. i Mitsui and Co. są w nim dużymi akcjonariuszami.

Całoroczna produkcja ropy w tym miejscu rozpoczęła się w 2008 roku, a eksport skroplonego gazu ruszył rok później.

Przed wojną w Iranie Japonia sprowadzała gaz przez cieśninę Ormuz

Przed wojną Japonia sprowadzała przez cieśninę Ormuz ponad 90 proc. importu ropy naftowej i około 11 proc. dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Teraz w obliczu utrzymującej się irańskiej blokady Japonia usiłuje dywersyfikować źródła dostaw.

Przez cieśninę przed wojną transportowano około 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej i 25 proc. LNG.

Liderzy z Zatoki Perskiej planują budowę nowych tras, by omijać cieśninę i na stałe zabezpieczyć sprzedaż ropy i gazu, gdyby w przyszłości w wyniku konfliktu któraś ze stron próbowałaby blokować tę kluczową trasę.

Na początku kwietna "Financial Times" poinformował, że Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne kraje rozważają budowę nowych rurociągów naftowych biegnących równolegle do tych już istniejących, a także rozbudowę terminali eksportowych na innych wybrzeżach.

Landon Derentz, starszy dyrektor Global Energy Center w think tanku Atlantic Council, wezwał administrację Donalda Trumpa, żeby finansowo wsparła nowe projekty.

"Zamiast zmuszać statki do przepływania przez ten wąski punkt, Stany Zjednoczone i ich partnerzy powinni szybko zbudować infrastrukturę omijającą go" - napisał w jednej z publikacji. Jak ocenił, Arabia Saudyjska pokazała, że rurociągi działają i pomagają omijać blokady - teraz trzeba budować ich znacznie więcej.

