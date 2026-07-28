W skrócie Japońskie media informują, że w wyniku eksplozji w centrum handlowym w Kuamamoto spowodowanej trzęsieniem ziemi są zabici i ranni.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 spowodowało zawalenie budynków, uszkodzenia dróg i mostów oraz przerwy w dostawie prądu, a około 300 tys. osób skierowano do ośrodków ewakuacyjnych.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że elektrownia jądrowa w Sendai nie ucierpiała i nie ma zagrożenia bezpieczeństwa.

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Po tym jak Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1, japoński nadawca publiczny poinformował o co najmniej 12 zawalonych budynkach, zniszczonych mostach i drogach oraz wykolejonych pociągach. Do największych zniszczeń doszło w pobliżu epicentrum, na wyspie Kiusiu. Występują wstrząsy wtórne.

Według ustaleń stacji TBS w wybuchu w centrum handlowym w Kuamamoto są zabici. Stacja telewizyjna Fuji TV poinformowała o potwierdzonej śmierci co najmniej kilku osób.

- Była wielka siła uderzenia. W górę uniosła się wielka chmura dymu, a ponieważ wiatr akurat wiał w stronę sklepu, okolica wokół nas wyglądała, jakby opadał popiół wulkaniczny - powiedział stacji TBS świadek eksplozji.

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Służby ratunkowe poinformowały wcześniej agencję AFP, że "wiele osób" zostało uwięzionych w budynku po zawaleniu się podłogi. Policja dotąd nie potwierdziła oficjalnie informacji o zabitych.

Trzęsienie ziemi w Japonii. Wielu poszkodowanych

Według publicznego japońskiego nadawcy co najmniej 50 osób zostało przetransportowanych do szpitala. Informację o zniszczeniach i rannych potwierdziła premier Sanae Takaichi, informując, że do walki ze skutkami kataklizmu skierowanych zostało 3,6 tys. żołnierzy. Około 300 tys. osób otrzymało polecenie udania się do ośrodków ewakuacyjnych.

- Wciąż oceniamy skalę obrażeń i strat materialnych, ale otrzymałem informację, że są osoby ranne. W niektórych rejonach dochodzi do przerw w dostawie prądu i pożarów, a drogi i mosty zostały uszkodzone, a budynki zawaliły się - powiedziała japońska premier cytowana przez AFP.

Japońska Agencja Meteorologiczna zdementowała wcześniejsze doniesienia, według których na morzu zaobserwowana została fala tsunami.

- To trzęsienie ziemi miało miejsce w głębi lądu i jak dotąd nie zaobserwowano tsunami. Z tego powodu mamy nadzieję na zniesienie ostrzeżenia przed tsunami na stosunkowo wczesnym etapie w zależności od przyszłych zmian poziomu morza - przekazał rzecznik instytucji.

Japonia. Nie ma zagrożeń w elektrowni jądrowej

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej otrzymała od japońskich operatorów raporty potwierdzające, że bezpieczeństwo elektrowni jądrowych na Kiusiu nie jest zagrożone.

- MAEA została poinformowana przez Japoński Urząd Regulacji Jądrowych (NRA), że dzisiejsze trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nie spowodowało żadnych szkód ani zagrożeń bezpieczeństwa w elektrowni jądrowej w Sendai, położonej około 100 km od epicentrum - powiedział szef agencji Rafael Grossi

- Elektrownia nadal działa. MAEA będzie nadal monitorować sytuację - powiedział Grossi.

Źródło: TBS, Fuji TV, AFP, Reuters





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