"Syrena" z Japonii to zabawka. Miała chronić przez koronawirusem

Technologia rozwiała wszelkie wątpliwości. - Z tego co wiemy, dolna część ciała to faktycznie ryba, ale jego górna połowa nie należy do ssaków - stwierdził Hiroshi Kinoshita z Okayama Folklore Society, który zlecił badanie tajemniczej "syreny". Tomokomputer wykazał, że zamiast małpy, drugą część stanowią różnego rodzaju tkaniny, papier, bawełna, a wszystko to spięto metalowymi igłami.

Brytyjski tabloid podkreśla, że jedynymi elementami odzwierzęcymi w górnej partii "syreny" są włosy oraz paznokcie, które składają się ze zwierzęcej kreatyny. Szczęki to z kolei część nieznanej mięsożernej ryby.

Kinoshita podkreślił, że artefakt został najprawdopodobniej stworzony przez społeczeństwo, które było zafascynowane legendami o syrenach, które miały zapewniać nieśmiertelność. - Takie mumie robione były w wielu częściach Japonii jako zabawki lub jako produkty eksportowe. Kiedyś był na to popyt - zaznacza.

Datowanie węglem wykazało również, że "syrena" została stworzono w latach 80. XIX wieku.