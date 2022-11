Japonia: Matka przekonała dziewięcioletnią córkę do operacji plastycznej

Mieszkanka Japonii miała przekonać swoją dziewięcioletnią córkę do operacji plastycznej powiek. Dziewczynka, która miała zgodzić się na zabieg, chciała wyglądać "pięknie jak jej siostra". - Jeśli możesz znieść ból operacji plastycznej, to moim zdaniem czyni cię to piękną osobą - powiedziała dziewięciolatka mediom.

Zdjęcie Operacja 9-latki miała trwać 20 minut, trwała dwie godziny / MARTIN BUREAU / AFP