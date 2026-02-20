W skrócie Małpka Punch została porzucona przez matkę w zoo w Ichikawie pod Tokio.

Pracownicy zoo wybrali dla niej pluszowego orangutana, który stał się jej towarzyszem.

Widok Puncha z pluszakiem stał się popularną atrakcją i przyciąga tłumy odwiedzających.

Wybieg dla małp w zoo w położonym pod Tokio mieście Ichikawa stał się największą atrakcją dla odwiedzających. Wszystko za sprawą nierozłącznej pary: małego makaka japońskiego i jego pluszowego przyjaciela.

Punch to małpka, która została porzucona przez matkę siedem miesięcy temu, niedługo po swoich narodzinach. Pracownicy zoo byli zaniepokojeni tym faktem. Małe makaki japońskie zazwyczaj trzymają się matek, co pozwala im na zdrowy rozwój fizyczny i budowanie poczucia bezpieczeństwa. - Punch potrzebował szybkiej interwencji - powiedział opiekun Kosuke Shikano, cytowany przez agencję Reutera.

Małpka z pluszakiem hitem zoo

Opiekunowie eksperymentowali z różnymi pluszakami, zanim zdecydowali się na to, by dać małpce pomarańczowego orangutana o wyłupiastych oczach. - Pomyśleliśmy, że jego podobieństwo do małpy pomoże Punchowi w późniejszym zintegrowaniu się ze stadem i dlatego go wybraliśmy - przyznaje opiekun.

To był strzał w dziesiątkę. Od tamtej pory Punch rzadko widywano bez niego - wszędzie ciągnął pluszaka, mimo że jest od niego większy. Widok zachwycał oglądających, którzy tłumnie odwiedzali zoo, a filmy z małpką i jej przyjacielem stały się viralem.

Jak twierdzą opiekunowie matka Puncha porzuciła go z powodu ekstremalnych upałów w lipcu, kiedy rodziła.

Punch różnił się nieco zachowaniem od innych małp, ale opiekunowie zoo twierdzą, że stopniowo zintegruje się ze stadem. - Myślę, że nadejdzie dzień, kiedy nie będzie już potrzebował swojej pluszowej zabawki - powiedział Shikano.

