W skrócie Papież Leon XIV wyrusza w 11-dniową podróż do Ameryki Południowej, która obejmie Urugwaj, Argentynę oraz Peru i jest jego pierwszą zagraniczną wizytą od operacji płuca.

W Argentynie Leon XIV pojawi się po raz pierwszy od 39 lat, co stanowi symboliczne zamknięcie okresu oczekiwania na papieża w ojczyźnie jego poprzednika, Franciszka.

W Peru, gdzie papież spędził 20 lat jako misjonarz, zaplanowano spotkanie z prezydent Keiko Fujimori oraz wizyty w miastach Chiclayo i dawnym mieście Inków, Cuzco.

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Papież Leon XIV rozpoczyna w piątek podróż po Ameryce Południowej. W trakcie 11-dniowej wizyty na tym kontynencie odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. W ostatnich z tych krajów spędził ponad dwie dekady jako misjonarz.

To pierwsza podróż papieża po przeprowadzonej u niego w połowie października operacji usunięcia nowotworu płuca.

Leon XIV odwiedza Amerykę Południową. Plan wizyty w Urugwaju

Pierwszym etapem papieskiej podróży będzie Urugwaj, uważany za najbardziej zsekularyzowany kraj w całej Ameryce Południowej. Połowa mieszkańców Urugwaju nie utożsamia się z żadną religią czy wyznaniem, a odsetek praktykujących wiernych jest niski. Katolicy stanowią 45 proc. ludności, najmniej na całym kontynencie.

W 1917 roku Urugwaj ogłosił się konstytucyjnym państwem świeckim po przeprowadzeniu tam radykalnej reformy rozdziału Kościoła od państwa. Religia jest tam wyłącznie kwestią prywatną.

Jedynym papieżem, który odwiedził Urugwaj, był Jan Paweł II. Złożył tam dwie wizyty: w 1987 i 1988 roku. W przemówieniach odnosił się do świeckiego charakteru tego państwa, wzywał lokalny Kościół do aktywnego zaangażowania w życie społeczne i zachęcał mieszkańców do ponownego odkrywania wartości chrześcijańskich. Oczekuje się, że podobne wątki poruszy także Leon XIV.

Hasłem wizyty Leona XIV są słowa: "Zwiastuję wam radość wielką".

W ciągu trzech dni wizyty papież wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz oraz społeczeństwa, spotka się z prezydentem Yamandu Orsim i z duchowieństwem. Odprawi też msze w mieście Paysandu i w narodowym sanktuarium maryjnym w mieście Florida.

Papież uda się do Argentyny. Plan wizyty

Od 8 do 11 listopada Leon XIV będzie w Argentynie, ojczyźnie swojego poprzednika Franciszka, który nigdy jej nie odwiedził podczas 12 lat pontyfikatu. Ten etap jest interpretowany jako symboliczne zamknięcie oczekiwania Argentyńczyków na papieża, trwającego 39 lat. W 1987 roku był tam Jan Paweł II.

"Witajcie wszyscy. Idźcie i głoście" - to hasło wizyty w Argentynie, gdzie prezydent Javier Milei kontynuuje głęboką przebudowę państwa w duchu wolnorynkowym, często omijając parlament i rządząc dekretami. Dochodzi tam również często do protestów przeciwko cięciom budżetowym i polityce oszczędności.

W programie wizyty jest spotkanie z prezydentem Mileiem i pozostałymi przedstawicielami władz, z ludźmi pracy, z przywódcami religijnymi i katolickim duchowieństwem. Papież odwiedzi też miasto Cordoba i sanktuarium Matki Bożej w Lujan.

Finał podróży papieża w Peru. Wraca po trzech latach

Od 11 do 16 listopada papież będzie w Peru, a hasłem tej wizyty są słowa: "Otwórzmy serca".

Jak podkreślono w Watykanie, papieska wizyta ma być okazją do odnowienia nadziei i umocnienia jedności tego kraju. Jednak dla Leona XIV będzie ona miała szczególny osobisty wymiar. W Peru spędził ponad 20 lat jako misjonarz i biskup. Papież wróci do kraju, który bardzo dobrze zna i ma również jego obywatelstwo.

W stolicy - Limie - spotka się z prezydent Keiko Fujimori, przedstawicielami władz i społeczeństwa oraz z młodzieżą. Wygłosi przemówienie na temat przyszłości kraju.

13 listopada papież pojedzie do miasta Chiclayo, którego biskupem był przez osiem lat. Odprawi też mszę w Santa Cruz de Succhabamba na wysokości ponad dwóch tysięcy metrów n.p.m. i uda się do dawnego miasta Inków - Cuzco w Andach. Będzie również w Pucallpa w peruwiańskiej Amazonii.



