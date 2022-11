Hollywoodzki gwiazdor Daniel Craig wystąpił w najnowszej reklamie wódki Belvedere. Ostatni odtwórca roli Jamesa Bonda został gwiazdą spotu wyreżyserowanego przez Taikę Waititiego.

Nowozelandczyk jest reżyserem, scenarzystą, producentem, aktorem i komikiem. W 2020 roku odebrał Oscara za scenariusz do filmu "Jojo Rabbit", w którym zagrał jedną z głównych ról - wyimaginowaną postać inspirowaną Adolfem Hitlerem.

To nie pierwsza reklama w dorobku nowozelandzkiego reżysera - twórca ma ich na koncie kilkanaście, a pierwszą zrealizował w 2008 roku. W karierze kręcił spoty promujące m.in. Samsunga, Old Spice czy Coca-Colę.

Reklama

Daniel Craig w reklamie polskiej wódki

Choć reklama zaczyna się w bondowskim klimacie, klip szybko zmienia nastrój. Przez większość spotu Daniel Craig tańczącym krokiem przemierza ulice Paryża i hotelowe korytarze, co nawiązuje do słynnego teledysku Fatboy Slima "Weapon Of Choice" z udziałem Christophera Walkena.

Za choreografię odpowiadał JaQuel Knight, doskonale znany fanom Beyonce - to on przygotował układy taneczne, które można zobaczyć w teledyskach do "Single Ladies" czy "Formation".

Wideo youtube

Belvedere - polska wódka super premium

Belvedere Vodka została stworzona w 1993 roku przez Polmos Żyrardów. Na początku 1996 roku została wprowadzona na rynek amerykański. Przez ekspertów została uznana za pierwszą na świecie wódkę super premium - definiując tym samym standardy tej nowej kategorii najbardziej luksusowych wódek - informuje portalspozywczy.pl.

Słynna butelka Belvedere zawiera wizerunek Pałacu Belwederskiego w Warszawie. Zezwolenia na użycie go przez tę prestiżową polską markę udzielił prezydent Lech Wałęsa.



Ambasadorami Belvedere były m.in. Grace Jones, Lady Gaga czy Rita Ora.