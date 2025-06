Ramesh wciąż nie wie, co stało się z jego bratem, który także był na pokładzie samolotu.

Dzięki udostępnionej przed startem karcie pokładowej mężczyzna został szybko zidentyfikowany i przewieziony do szpitala, skąd skontaktował się z rodziną.

"Policja znalazła jednego ocalałego na siedzeniu 11A " - przekazał agencji ANI komisarz policji w Ahmadabadzie G.S. Malik. Pasażer został przetransportowany do szpitala, gdzie jest leczony.

Jak podało BBC, według listy pasażerów "miejsce to należało do obywatela Wielkiej Brytanii, Vishwashkumara Ramesha". Indyjska policja poinformowała, że w katastrofie samolotu Air India zginęło co najmniej 240 osób.