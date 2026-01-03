W skrócie USA przeprowadziły operację wojskową w Wenezueli, pojmując Nicolasa Maduro. Donald Trump mówi o zmianie władzy.

Prezydent USA zapowiada zwiększone zaangażowanie amerykańskich firm w wenezuelski przemysł naftowy.

Maduro i jego żona zostali oskarżeni przez amerykański wymiar sprawiedliwości.

Donald Trump, cytowany przez agencję Reutera, potwierdził ponadto, iż czekał cztery dni na rozpoczęcie operacji, by polepszyły się warunki pogodowe. Jednocześnie przestrzegł siły lojalne Maduro, że jeśli nie zmienią strony, czeka je "zła przyszłość".

Kiedy Stany Zjednoczone w sobotę w nocy dokonały ataku na Wenezuelę i pojmały Nicolasa Maduro, szef wenezuelskiego resortu obrony ogłosił, iż kraj będzie stawiał opór zagranicznych wojskom.

Przyszłość Wenezueli. Trump o losie Machado

Donald Trump stwierdził też, że po schwytaniu Nicolasa Maduro USA bardziej zaangażują się w przemysł wydobywczy w Wenezueli. - Mamy największe firmy naftowe na świecie i zamierzamy być w to bardzo zaangażowani - ogłosił.

W rozmowie z Fox News Trump ogłosił też, że Maduro został "zabrany na statek" i został przetransportowany do Nowego Jorku. Prezydent USA przekazał dziennikarzom, iż "zobaczymy" czy wenezuelska opozycjonistka Maraa Corina Machado będzie przewodzić państwu.

- Teraz mają wiceprezydenta - wskazał Trump. Jest nią Delcy Rodriguez, która - według ustaleń Reutera - przebywa obecnie w Rosji. Zdążył odnieść się do tego Siergiej Ławrow, szef MSZ w Moskwie, nazywając te doniesienia "fejkiem".

Nicolas Maduro schwytany. Oskarżenie w USA

Jak przekazała prokurator generalna Stanów Zjednoczonych, po schwytaniu przez siły specjalne, Nicolas Maduro i jego żona, Cilia Flores, zostali oskarżeni w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku.

- Wkrótce spotka ich pełen gniew amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi - dodała Pamela Bondi.

