W skrócie Zwycięstwo Petera Magyara w wyborach parlamentarnych na Węgrzech wywołało radość w Ukrainie i Rumunii oraz zaniepokojenie w Czechach i Słowacji.

W kampanii wyborczej Peter Magyar unikał tematów związanych z Ukrainą, a relacje Węgier z sąsiadami mogą napotkać nowe wyzwania, w tym spór wokół dekretów Benesza.

Niejasna pozostaje polityka energetyczna wobec Rosji, a utrata sojuszu z Viktorem Orbanem wpływa na postawę Słowacji i Czech w kontaktach z Brukselą.

Zwycięstwo Petera Magyara to nie tylko zmiana dla Węgrów, ale także ważny moment dla całego regionu. Viktor Orban przez 16 lat był politycznym graczem, który niejednokrotnie nie bał się wchodzić w konflikty z sąsiadami, zrzucać na nich winę za swoje niepowodzenia, czy też przedstawiać ich jako największych wrogów dla bezpieczeństwa kraju.

Widoczne było to szczególnie w relacjach z Kijowem. W ostatnich miesiącach narracja polityków Fideszu była wyjątkowo brutalna wobec Ukrainy. W zasadzie wszystko, co złe na Węgrzech, to wina sąsiada ze wschodu.

Nie dziwi zatem, że zaledwie kilka godzin po ogłoszeniu zwycięstwa Tiszy były ambasador Ukrainy na Węgrzech przekonywał w mediach, że Viktor Orban będzie zmuszony do ucieczki do Moskwy.

- Orban ma majątek w Moskwie i myślę, że w tej chwili najlepszym rozwiązaniem dla niego byłoby udanie się tam. A jeśli tego nie zrobi, trafi do więzienia, gdzie jego miejsce - mówił Dmytro Tkacz na antenie telewizji Espreso.

Wybory na Węgrzech. Ukraiński ekspert: Gratulować i obserwować

Zadowolenia z wyników wyborów parlamentarnych na Węgrzech nie kryje także ukraiński politolog, obecnie żołnierz jednostki Sił Operacji Specjalnych Wład Kowalczuk. W rozmowie z Interią ekspert tonuje jednak huraoptymistyczne nastroje, wskazując, że Peter Magyar jest "polityczną zagadką" i nie ma jasnych przesłanek, że w Budapeszcie dojdzie do drastycznych zmian w relacjach z Ukrainą.

- Zwycięstwo Magyara na pewno cieszy, ale nie ze względu na jego osobę, ale na odsunięcie Viktora Orbana od władzy. W ostatnich latach to był człowiek Moskwy i to nie w ukryciu, ale otwarcie. Ukraina może się cieszyć, że za granicą nie będzie już polityka, którego jedyną motywacją polityczną była nienawiść do władz w Kijowie - twierdzi przedstawiciel Centrum Analitycznego Ximera.

Kowalczuk zwraca uwagę na kampanię wyborczą, w trakcie której lider partii TISZA unikał jak ognia podejmowania tematów związanych z Ukrainą. Jego zdaniem Peter Magyar zdaje sobie sprawę, że duża część społeczeństwa węgierskiego jest obecnie antyukraińska i skręt o 180 stopni wiązałby się z ich natychmiastową reakcją.

- Władze w Kijowie powinny pogratulować, to naturalne, a następnie obserwować i starać się od pierwszych dni o wpływy na nowy rząd. Nie mówię o naciskach, mam taką nadzieję, że nie trzeba ich będzie stosować, ale o przypominaniu, że jesteśmy ważnym partnerem, z którym trzeba się liczyć w przyszłości - podkreśla analityk i dodaje, że nie może to się odbywać w sposób głośny medialnie, ponieważ może to zostać negatywnie odebrane i wówczas okaże się nieskuteczne.

Z proeuropejskiego rozstrzygnięcia na Węgrzech wyraźne zadowolone są też władze Rumunii. Liberalny prezydent Nicusor Dan pogratulował Péterowi Magyarowi "przełomowego zwycięstwa" i podkreślił, że z "niecierpliwością" czeka na budowę "nowej ery w stosunkach rumuńsko-węgierskich".

W gorszej sytuacji są liderzy Czech i Słowacji, którzy przed wyborami postawili na Viktora Orbana i publicznie udzielili mu poparcia.

Problematyczne dekrety Benesza

Dokładnie rok temu - w kwietniu 2025 Viktor Orban na wspólnej konferencji z Robertem Ficą ogłosił, że relacje Węgier i Słowacji są najlepsze w historii.

- Będą teraz wystawione na sporą próbę - przyznaje w rozmowie z Interią dr Krzysztof Dębiec, zastępca kierownika Zespołu Środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich.

- Nie tylko relacje Węgier ze Słowacją, bo dekrety Benesza silnie rezonują też w Republice Czeskiej. Wokół nich toczy się spór, który stał się emblematyczny dla Pétera Magyara w kampanii wyborczej - dodaje ekspert OSW.

Chodzi o dekrety prezydenta Czechosłowacji Edwarda Benesza, które po 1945 roku pozwoliły na wysiedlenia i wywłaszczenia Niemców oraz Węgrów, mieszkających na terytorium wspólnego państwa Czechów i Słowaków. Formalnie dekrety wciąż obowiązują. Naturalnie są problemem dla mniejszości węgierskiej, co podkreślał Magyar.

- O ile opozycja w Czechach, chociażby skupiona wokół byłego premiera Fiali, generalnie sympatyzuje z Magyarem, to pojawiają się głosy, że dekrety Benesza to bardzo delikatny temat. Jeśli Magyar zbyt mocno będzie chciał grać tym jako premier, to może być problematyczne w kontekście deklarowanego restartu współpracy wyszehradzkiej - zaznacza dr Dębiec.

Energetyka. Niepewność Węgier i Słowacji

Kolejny problematyczny temat to rosyjskie surowce, ważne dla Węgier i Słowacji. Magyar wielokrotnie zapowiadał odejście od związków z Rosją, ale praktyka polityczna może okazać się mniej jednoznaczna niż wyborcze deklaracje. Po pierwsze, będzie to proces długi, bo TISZA deklaruje koniec zależności energetycznej od Rosji do 2035 roku.

- Nie ma też bardzo jednoznacznych wypowiedzi dotyczących rezygnacji ze współpracy z rosyjskim Rosatomem. Jest sporo niedopowiedzeń, jeśli chodzi o budowę elektrowni jądrowej Paks-2. Myślę, że odpowiedź przyniosą dopiero najbliższe tygodnie - podkreśla analityk OSW. Jest też sprawa rurociągu "Przyjaźń".

- Robert Fico w swoich deklaracjach stara się wyciągać rękę w kierunku Węgrów i sugeruje Péterowi Magyarowi sojusz w tej kwestii - mówi Dębiec, nawiązując do wpisu, który premier Słowacji opublikował w powyborczy poniedziałek. - Akcentuje temat ponadstandardowych relacji obu państw i też ponadstandardowego statusu mniejszości w obu państwach. Słowaków na Węgrzech praktycznie nie ma, więc przede wszystkich chodzi o Węgrów na Słowacji. Fico sugeruje, że udałoby się sprawy mniejszości rozwiązać - tłumaczy nasz rozmówca.

"Źli chłopcy" pozbawieni Viktora Orbana

W kontekście Słowacji pytamy też o politykę europejską. Fico wspólnie z Orbanem stanowili często wspólny front w politycznych starciach z Komisją Europejską. W rozmowach z Brukselą słowacki premier właśnie stracił węgierskiego sojusznika.

- Oczywiście. Co więcej, Fico i premier Czech Andrej Babisz, oni niechętnie grają pierwsze skrzypce jako - jak to się mówi w slangu brukselskim - "źli chłopcy". Raczej lubią schować się za czyimiś plecami i pozbawieni Viktora Orbana, który był takim "zderzakiem" w relacjach z Brukselą, spodziewałbym się, że będą mieli mniejszy zapał do konfrontacji - komentuje w rozmowie z Interią dr Krzysztof Dębiec.

Z Budapesztu dla Interii,

Marcin Jan Orłowski, Jakub Krzywiecki

