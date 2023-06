Kampania organizacji MyClimate ma zachęcić do poparcia ustawy klimatycznej. Decydujące głosowanie odbędzie się w Szwajcarii 18 czerwca.

Kampania w Szwajcarii. "Zagłosuj i ucisz Putina"

MyClimate postanowiło zaktywizować wyborców poprzez interaktywną i wyjątkowo oryginalną kampanię reklamową. W sieci oraz na ogromnych ekranach w miejscach publicznych w Zurychu, Bernie i Genewie zaczęły pojawiać się animacje przedstawiające prezydenta Rosji Władimira Putina.

Początkowo dyktator uśmiecha się z zadowoleniem, ale przechodnie mogą szybko wprawić go w gorszy nastrój. Jak?



Na interaktywnych ekranach na wysokości ust Putina zamontowano wąską szczelinę. Można do niej włożyć kopertę z głosem "za ustawą" w ramach głosowania korespondencyjnego.

Władimir Putin promuje ustawę klimatyczną. Oryginalna kampania Szwajcarów

Mechanizm wyposażono w specjalny czujnik - gdy koperta wpada do środka, Władimir Putin zaczyna z trudem łapać powietrze, duszności narastają, a jego twarz robi się czerwona. "Z każdym kęsem demokracji robi mu się niedobrze" - czytamy na portalu persoenlich.com.

Akcja wprost nawiązuje do kwot, jakie Szwajcaria i inne kraje przelewają Rosji za ropę i gaz ziemny. Według twórców w ten sposób Szwajcarzy mogą "zamknąć usta dyktatorowi", zamiast sponsorować jego gospodarkę.

Dyrektor generalny MyClimate Stephen Neff podkreślił, że dzięki akcji do urn pójdą osoby, które w innym wypadku by tego nie zrobiły. - To nasza szansa, aby jako demokracja, przeciwstawić się autokratycznej władzy - przekazał Neff.

Animację, która promuje ustawę klimatyczną, stworzono na podstawie ponad 30 tysięcy plików graficznych i zdjęć, co pozwoliło dobrze odzwierciedlić wygląd rosyjskiego prezydenta i zmiany fizjologiczne zachodzące na jego twarzy.



Na uwagę zasługuje także samo hasło promocyjne: "PUTINYOURVOTE". Zgrabna gra słów zachęca do oddania głosu, bezpośrednio nawiązując do nazwiska dyktatora.