Niedzielne popołudnie. Dość mroźne, bo na termometrze około -10 stopni Celsjusza. Poczucie chłodu wzmaga silny wiatr. Jestem w chicagowskiej dzielnicy Dunning. Kieruję się do miejscowości Winnetka na przedmieściach. Adres? 671 Lincoln Ave.

To właśnie tam mieści się dom filmowej rodziny McCallister. Ośmioletni Kevin ponad trzy dekady temu wymyśla plan obrony przed włamywaczami: Harrym i Marvem. A najlepszą obroną - jak wiadomo - jest atak.

"Jaką minę miał Kevin?"

Po około 30 minutach podróży autem docieram do celu. Już z kilkudziesięciu metrów dostrzegam poruszenie wokół jednej z posesji. Część drogi, która z domem sąsiaduje, zablokowano znakami: "Do not enter" oraz "No thru traffic".

Zdjęcie Lincoln Avenue - przy tej ulicy znajduje się dom filmowego Kevina McCallistera / Gabriel Chorabik / INTERIA.PL

Parkuję nieopodal i po chwili jestem pod TYM budynkiem. Wraz ze mną kilkanaście osób różnych narodowości, najwięcej rodzin z dziećmi.

- A jaką minę miał Kevin w filmie? - słyszę Polkę pytającą o to kilkuletniego syna pozującego do zdjęcia. Zupełnie nie dziwi mnie, że spotykam tu "naszych". W końcu - niemalże bez wyjątku - uwielbiamy oglądać przygody tego rezolutnego chłopca.

Zdjęcie Turyści pod willą z filmu "Kevin sam w domu" / Gabriel Chorabik / INTERIA.PL

"Dom Kevina" oddziela od ciekawskich niewielkie czarne ogrodzenie. W filmie z 1990 roku go nie ma. Stawiają je dopiero w 2015. Posiadłość zdobią świąteczne dekoracje. Na drzwiach i oknach widzimy wieńce przystrojone czerwonymi kokardami oraz lampki.

To bogata okolica. Wokół wille z eleganckimi klombami.

Zdjęcie Dom filmowej rodziny McCallister znajdziemy w miejscowości Winnetka / Gabriel Chorabik / INTERIA.PL

Sam budynek utrzymany jest w stylu gregoriańskim. Powstał ponad sto lat temu, w 1921 roku. Ma trzy piętra i dziewięć pokoi. Obecny właściciel nabył go dekadę temu. Zapłacił wtedy ponad półtora miliona dolarów.

Święta w rezydencji

Rok temu w serwisie Airbnb pojawia się wyjątkowa oferta. Czterech szczęśliwców mogło dokonać rezerwacji rezydencji na jedną noc - z 12 na 13 grudnia. Kwota? Śmiesznie niska, bo zaledwie 25 dolarów. To tylko dwukrotnie więcej niż Kevin zapłacił za pizzę w scenie z filmu, w której straszy dostawcę odgłosami broni.

Zdjęcie Miejscowość Winnetka to bogate przedmieścia Chicago / Gabriel Chorabik / INTERIA.PL