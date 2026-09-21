W poniedziałek w ONZ rozpoczyna się prawdziwa polska dyplomacja.

Informowaliśmy już o planie prezydenta Karola Nawrockiego, otwiera się w nowym oknie. W Nowym Jorku jest też minister spraw zagranicznych.Radosław Sikorski weźmie udział w debacie wysokiego szczebla otwierającej 81. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma też zaplanowane około 30 spotkań z reprezentantami naszego regionu i świata.

Co może z nich wyniknąć? ONZ wielokrotnie bowiem krytykował sam Donald Trump. Na początku roku prezydent USA stwierdził, że jego Rada Pokoju może zastąpić Organizację Narodów Zjednoczonych. W zeszłym roku podkreślał, że ONZ jest nieskuteczne w rozwiązywaniu konfliktów i jedyne, co robi, to "pisze mocne listy i puste słowa".

Czy zatem ONZ jest w ogóle potrzebna?

- Tak - mówi krótko dr Janusz Sibora. Ekspert ds. spraw międzynarodowych i badacz dyplomacji w rozmowie z Interią tłumaczy nieoczywistą rolę negocjacji w Nowym Jorku.

Kulisy rozmów w Nowym Jorku. "Wszystkie stoliki zajęte"

- Ataki Trumpa na ONZ jako organizację, która nie jest sprawcza, pokazują jego stosunek do ONZ. Działa on w sposób sprawczy, jednocześnie łamiąc prawo międzynarodowe. ONZ jest organizacją, która stanowi dokumenty prawa międzynarodowego. Sprawczość jest mniejsza od oczekiwanej, ale ONZ wykonuje pracę organiczną - mówi Interii Sibora.

Z polskiej perspektywy ONZ może wydawać się niepotrzebna, bo jak zaznacza nasz rozmówca - "jesteśmy w szczęśliwej sytuacji, że nic od ONZ teraz nie potrzebujemy".

Większość państw na świecie potrzebuje jednak mediatora i arbitra, który daje przestrzeń do rozwiązywania konfliktów.

Krytyka ONZ skupia się też na Radzie Bezpieczeństwa. To główny organ organizacji, składa się z 15 członków, w tym pięciu stałych.

- Dobrze wiemy, jak wyglądają głosowania. Albo coś blokują Stany Zjednoczone, albo Rosja, albo Chiny. Jak ktoś jest mało doświadczony, to mówi, że te państwa i tak blokują głosowania i to nic nie daje. Ale jak ktoś zna mechanizmy ONZ, wie, że obok sali Rady jest duża restauracja albo kolejne gabinety, gdzie w trakcie jej posiedzeń dyplomaci prowadzą rozmowy. Wszystkie stoliki są zajęte - wskazuje Sibora.

Nasz rozmówca podkreśla, że to właśnie istota mechanizmu ONZ, w której niekoniecznie chodzi o przyjęcie rezolucji, natychmiastowe rozwiązanie sporu czy dogadanie umowy. To gra dla najlepszych graczy dyplomacji, w której chodzi o strategię, która pozwala poznać przeciwnika.

ONZ jak gra w szachy

Jak tłumaczy nasz rozmówca, duża część negocjacji w ONZ nie jest publiczna.

- Zachowania i rozmowy kuluarowe są ważne, bo często jest tak, że druga strona odsłania swoje ruchy, które zdradzą rzeczywiste zamiary. Oczywiście, można je dostrzec, jak się jest bardzo uważnym - podkreśla Sibora.

Zachowania i rozmowy kuluarowe są ważne, bo często jest tak, że druga strona odsłania swoje ruchy

Wytrawni dyplomaci prowadzą negocjacje w taki sposób, by jak najwięcej dowiedzieć się o planach drugiej strony, nawet jeśli przeciwnik nie opowiada o swoich planach wprost.

Sibora porównuje to do gry w szachy. - Czasami jest tak, że król stoi na drodze własnego pionka. Nie może zdradzić, jak chce z tej drogi zejść. W ONZ wykonywane są ruchy, które zmuszą czarne do odkrycia zamiarów w walce z białymi - tłumaczy ekspert.

Z Nowego Jorku dla Interii,

Jakub Krzywiecki



