W skrócie Donald Trump zapowiedział, że spotka się z Władimirem Putinem w Rosji, wywołując zaskoczenie zmianą miejsca rozmów.

Jego wypowiedź wywołała lawinę komentarzy.

Trump krótko później dodał, że Putin jednak przyjedzie do USA.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Donald Trump poruszył temat spotkania z prezydentem Rosji.

- To żenujące być tutaj. Zobaczę się z Putinem. Jadę do Rosji w piątek. Nie podoba mi się, że muszę być tutaj i mówić o tym jak niebezpiecznie jest w naszej stolicy - powiedział amerykański przywódca, kiedy informował o wysłaniu Gwardii Narodowej do Waszyngtonu.

Wypowiedź jest o tyle zaskakująca, że sam Trump wcześniej poinformował, że spotkanie z Putinem odbędzie się na Alasce.

Spotkanie Trump-Putin. Rozmowy planowane na Alasce

"Długo oczekiwane spotkanie między mną, prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, a prezydentem Rosji Władimirem Putinem odbędzie się w przyszły piątek, 15 sierpnia, we wspaniałym stanie Alaska" - przekazał w nocy z 8 na 9 sierpnia w swoich mediach społecznościowych Trump.

Do tej informacji odnosił się chociażby gubernator stanu Alaska. ""Z radością przyjmuję zbliżające się spotkanie prezydenta Donalda J. Trumpa z prezydentem Rosji Putinem, które odbędzie się tutaj, w wielkim stanie Alaska" - podkreślił w serwisie X Mike Dunleavy.

Donald Trump mówi, że jedzie do Rosji. Lawina komentarzy w sieci

Jeszcze w czasie konferencji prasowej nagranie z wystąpienia Trumpa błyskawicznie obiegło sieć i wywołał lawinę komentarzy.

"Nagranie, na w którym Trump mówi, że w piątek jedzie do Rosji, to po prostu nieprawda, chyba że on i Putin postanowią zmienić miejsce szczytu lub Alaska zostanie nocą przekazana Moskwie" - ironizuje korespondent "Financial Times" w Kijowie, Christopher Miller.

Informację o wypowiedzi Trumpa odnotowała państwowa, rosyjska agencja TASS, która wskazuje jednak, że "być może" prezydent "popełnił błąd".

Trump tłumaczy: Prezydent Rosji przyjeżdża do naszego kraju

Po tym jak Trump zakończył wystąpienie, dziennikarze zapytali między innymi o udział Wołodymyra Zełenskiego w rozmowach z Putinem.

Najpierw stwierdził, że bez jego rządów doszło do wojny i działo się "wiele złych rzeczy", które mogły skończyć się trzecią wojną światową.

- To wyraz szacunku, że prezydent Rosji przyjeżdża do naszego kraju - powiedział wówczas Trump.

Dodał, że zaraz po spotkaniu z Putinem skontaktuje się z przywódcami europejskimi. Stwierdził również, że porozmawia z Zełenskim, choć nie zgadza się ze wszystkimi jego decyzjami. Ponadto stwierdził, że kolejne spotkanie może się odbyć w formacie wspólnego spotkania zarówno z Putinem i Zełenskim.

