Według opublikowanego w niedzielę przez organizację pozarządową Oxfam International raportu, w 2019 roku najbogatsze 1 proc. ludzi odpowiadało za 16 proc. emisji CO2 na całym świecie . To tyle samo, ile emituje około 5 miliardów najbiedniejszych osób na świecie, czyli 66 proc. całej ludzkości .

Od lat walczymy o zakończenie ery paliw kopalnych, żeby ocalić miliony istnień ludzkich na naszej planecie. Obecnie jest bardziej oczywiste niż kiedykolwiek, że będzie to niemożliwe, dopóki nie zakończymy też ery ekstremalnego bogactwa - napisał w komentarzu do publikacji Amitabh Behar, dyrektor wykonawczy Oxfam International.

Raport, zatytułowany " Równość klimatyczna: Planeta dla 99 proc. ", bazuje na wynikach badań zgromadzonych przez Stockholm Environment Institute (SEI). Na ich podstawie stworzono Tabelę Nierówności Emisji. Opisuje ona emisję globalną gazów cieplarnianych w odniesieniu do różnych grup ludzi, z podziałem na ich dochody. Dane dotyczą lat 1990-2019 i pochodzą z łącznie 172 krajów .

Najbogatsi trują najbardziej

Według twórców raportu, od lat 90. XX wieku najbogatsi ludzie odpowiadają za dwa razy więcej emisji niż najbiedniejsza połowa ludzkości na całej planecie . Za najbogatszych uznano w przybliżeniu 77 mln ludzi, którzy stanowią od jednego do 10 proc. całej światowej populacji.

Oxfam proponuje zmiany

Z opublikowanych danych wynika, że w wielu krajach najbogatsi członkowie społeczeństwa odpowiadają za większość emitowanych zanieczyszczeń. We Francji górny 1 proc. emituje w ciągu roku tyle samo CO2, co najbiedniejsze 50 proc. społeczeństwa przez 10 lat. Dla przykładu: najbogatszy Francuz, Bernard Arnault (założyciel marki Louis Vuitton) zostawia ślad węglowy 1270 razy większy od śladu węglowego przeciętnego Francuza - i to nie licząc emisji związanych z jego inwestycjami.