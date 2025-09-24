J.D. Vance pogroził Rosji palcem. "Będzie w bardzo złej sytuacji"
- Prezydent USA staje się skrajnie niecierpliwy wobec Rosjan - przekazał J.D. Vance i zagroził, że Kreml "będzie w bardzo złej sytuacji", jeśli odmówi negocjacji pokojowych z Ukrainą. We wtorek Donald Trump zachęcał Ukraińców do dalszego wysiłku. "Przywrócenie pierwotnych granic, od których rozpoczęła się ta wojna, jest jak najbardziej realne" - zauważył.
- Rosja będzie w bardzo złej sytuacji, jeśli odmówi negocjacji w dobrej wierze - mówił w środę na lotnisku regionalnym Concord-Padgett w Karolinie Północnej wiceprezydent USA, odnosząc się do trwającej wojny na wschodzie Europy.
J.D. Vance przypomniał, że Donald Trump dąży do pokojowego rozwiązania wojny ukraińsko-rosyjskiej, ale Moskwa utrudnia to zadanie, nieustannie atakując Ukrainę.
- Prezydent USA staje się skrajnie niecierpliwy wobec Rosjan - przyznał.
Wojna w Ukrainie. Nowy wpis Trumpa, "Putin i Rosja mają ogromne kłopoty"
Słowa J.D. Vance'a padły kilkanaście godzin po głośnym wpisie Donalda Trumpa na platformie Truth Social. "Dzięki czasowi, cierpliwości i wsparciu finansowemu Europy, a w szczególności NATO, przywrócenie pierwotnych granic (Ukrainy - red.), od których rozpoczęła się ta wojna, jest jak najbardziej realne" - napisał amerykański przywódca.
"Kiedy mieszkańcy Moskwy i wszystkich wielkich miast, miasteczek i dzielnic w całej Rosji dowiedzą się, co naprawdę dzieje się w tej wojnie, że prawie niemożliwe jest dla nich zdobycie benzyny w długich kolejkach (...) gdzie większość pieniędzy wydaje się na walkę z Ukrainą, która ma wielkiego ducha i staje się coraz lepsza, Ukraina będzie w stanie odzyskać swój kraj w pierwotnej formie" - podkreślił.
"A kto wie, może nawet pójść dalej. Putin i Rosja mają ogromne kłopoty gospodarcze i nadszedł czas, aby Ukraina podjęła działania" - dodał Trump.