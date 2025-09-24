- Rosja będzie w bardzo złej sytuacji, jeśli odmówi negocjacji w dobrej wierze - mówił w środę na lotnisku regionalnym Concord-Padgett w Karolinie Północnej wiceprezydent USA, odnosząc się do trwającej wojny na wschodzie Europy.

J.D. Vance przypomniał, że Donald Trump dąży do pokojowego rozwiązania wojny ukraińsko-rosyjskiej, ale Moskwa utrudnia to zadanie, nieustannie atakując Ukrainę.

- Prezydent USA staje się skrajnie niecierpliwy wobec Rosjan - przyznał.

Wojna w Ukrainie. Nowy wpis Trumpa, "Putin i Rosja mają ogromne kłopoty"

Słowa J.D. Vance'a padły kilkanaście godzin po głośnym wpisie Donalda Trumpa na platformie Truth Social. "Dzięki czasowi, cierpliwości i wsparciu finansowemu Europy, a w szczególności NATO, przywrócenie pierwotnych granic (Ukrainy - red.), od których rozpoczęła się ta wojna, jest jak najbardziej realne" - napisał amerykański przywódca.

"Kiedy mieszkańcy Moskwy i wszystkich wielkich miast, miasteczek i dzielnic w całej Rosji dowiedzą się, co naprawdę dzieje się w tej wojnie, że prawie niemożliwe jest dla nich zdobycie benzyny w długich kolejkach (...) gdzie większość pieniędzy wydaje się na walkę z Ukrainą, która ma wielkiego ducha i staje się coraz lepsza, Ukraina będzie w stanie odzyskać swój kraj w pierwotnej formie" - podkreślił.

"A kto wie, może nawet pójść dalej. Putin i Rosja mają ogromne kłopoty gospodarcze i nadszedł czas, aby Ukraina podjęła działania" - dodał Trump.

