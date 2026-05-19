J. D. Vance o wojskach USA w Polsce: To nie redukcja

Oprac.: Wiktor Kazanecki, Mateusz Balcerek

- Opóźnienie wysłania wojsk amerykańskich do Polski nie jest ich redukcją - powiedział wiceprezydent USA J. D. Vance, cytowany przez agencję Reutera. Zaznaczył jednak, że w kwestii rotacji wojsk Stany Zjednoczone "nie podjęły ostatecznej decyzji".

Wiceprezydent USA J.D. Vance o zamieszaniu ws. niewysłania amerykańskich żołnierzy do Polski

W skrócie

  • Wiceprezydent USA J. D. Vance stwierdził, że opóźnienie rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Polsce nie oznacza ich redukcji i jest to typowe opóźnienie rotacji.
  • Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z szefem Pentagonu poinformował, że nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu liczby wojsk amerykańskich w Polsce.
  • Pentagon potwierdził plan redukcji wojsk USA w Niemczech, która ma zakończyć się w ciągu najbliższych sześciu do dwunastu miesięcy.
- Nie zmniejszyliśmy liczby wojsk w Polsce o 4 tys. żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miało trafić do Polski. To nie jest redukcja. To standardowe opóźnienie w rotacji - mówił J.D. Vance w rozmowie z dziennikarzami.

Dodał, że takie opóźnienie "czasami się zdarza".

"To tylko opóźnienie, a nie kara dla Polski"

- To tylko opóźnienie rotacji, nie kara dla Polski. Nie podjęliśmy ostatecznej decyzji - przyznał amerykański polityk.

- Oto fundamentalny problem: Polska jest w stanie obronić się przy dużym wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy, mówimy o przesunięciu części zasobów w sposób, który maksymalizuje bezpieczeństwo Ameryki. Nie sądzę, żeby to było złe dla Europy. To zachęca Europę do wzięcia większej odpowiedzialności. Stany Zjednoczone nie mogą być żandarmem świata - wyjaśnił zastępca Donalda Trumpa.

Pewne jest natomiast zmniejszenie amerykańskiej obecności w innym kraju Unii Europejskiej.

Informacje w sprawie wycofania części wojsk USA z Niemiec potwierdził Pentagon, nadmieniając, że redukcja oddziałów prawdopodobnie zakończy się w ciągu najbliższych sześciu do 12 miesięcy.

Wicepremier rozmawiał z szefem Pentagonu o amerykańskich wojskach w Polsce

"Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła" - przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z sekretarzem wojny USA Petem Hegsethem.

Szef Pentagonu Pete Hegseth zapewnił, że zaangażowanie USA w obronę i bezpieczeństwo Polski nie ulegnie zmianie - przekazał wicepremier. Dodał, że uzyskał potwierdzenie silnych relacji między krajami.

Do rozmowy między szefami resortów obrony USA i Polski doszło na tle doniesień o anulowaniu planowanego, rotacyjnego przemieszczenia amerykańskiej brygady do Polski.

Informację o cofnięciu decyzji ws. rotacji amerykańskich wojsk do Polski podał w ubiegłym tygodniu portal Army Times. Polskie władze - jak wynika z oświadczeń - dowiedziały się o ruchach amerykańskiej administracji z mediów.

