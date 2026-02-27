W skrócie J.D. Vance zapewnił, że "nie ma żadnych szans" na długotrwałą wojnę USA na Bliskim Wschodzie.

Rozmowy pomiędzy USA a Iranem w Genewie zakończyły się bez przełomu; kolejna runda rozmów zaplanowana jest na przyszły tydzień.

Tymczasem izraelskie media informują o przygotowaniach tamtejszego resortu zdrowia na ewentualną wojnę z Iranem.

Wiceprezydent USA J. D. Vance powiedział w czwartek na pokładzie samolotu Air Force Two, że w sprawie Iranu Donald Trump wciąż rozważa różne opcje, a pośrednie rozmowy dotyczące ograniczenia irańskiego programu nuklearnego trwają.

- Nie ma żadnych szans na to, żebyśmy mieli ugrzęznąć na lata w wojnie na Bliskim Wschodzie - powiedział Vance dziennikowi "Washington Post", wskazując przy tym na schwytanie przez Stany Zjednoczone prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w styczniu oraz ataki na Iran latem ubiegłego roku.

Te operacje, według niego, były "bardzo jasno określone". - Myślę, że wszyscy wolimy opcję dyplomatyczną - powiedział Vance, weteran amerykańskiej piechoty morskiej, który służył w wojnie w Iraku. - Ale tak naprawdę wszystko zależy od tego, co zrobią i powiedzą Irańczycy - uzupełnił.

Według doniesień medialnych, na które powołuje się "Indepedent", doradcy Trumpa woleliby, aby Izrael jako pierwszy zaatakował Iran, ponieważ Amerykanie zareagowaliby pozytywniej na wsparcie sojusznika przez Stany Zjednoczone niż na rozpoczęcie walki z Teheranem bez wyraźnej prowokacji.

J. D. Vance spotka się w piątek w Waszyngtonie z ministrem spraw zagranicznych Omanu Badr al-Busaidim, który pełnił rolę mediatora w negocjacjach irańsko-amerykańskich - podał portal amerykańskiej stacji MS NOW.

Jason Brodsky z grupy doradczej United Against Nuclear Iran ocenił na platformie X, że planowane spotkanie to sygnał, że prezydent Trump "nie jest zadowolony z wyników rozmów z reżimem irańskim w Genewie" - przekazał emigracyjny portal Iran International.

Podobną opinię wyrazili rozmówcy amerykańskiego portalu Axios, mówiąc, że wysłannicy USA na negocjacje, Jared Kushner i Steve Witkoff, byli rozczarowani postawą delegacji Iranu.

Rozmowy USA - Iran w Genewie bez przełomu

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi powiedział po czwartkowych rozmowach z USA w Genewie, że aby osiągnąć porozumienie w sprawie irańskiego programu atomowego, Stany Zjednoczone będą musiały wycofać się ze swoich "wygórowanych żądań" - poinformowała w piątek agencja AFP.

Iran odrzucił najważniejsze propozycje USA, w tym transfer wzbogaconego uranu za granicę, wstrzymanie wzbogacania i likwidację niektórych obiektów jądrowych - podał dziennik "The Wall Street Journal", powołując się na dobrze poinformowane źródła.

Jeszcze przed zakończeniem rozmów państwowa telewizja irańska przekazała, że Teheran jest zdeterminowany, by kontynuować wzbogacanie uranu i zatrzymać w kraju zapasy wzbogaconego uranu. Wskazywało to - oceniła AFP - że Iran nie ma zamiaru ugiąć się przed amerykańskimi żądaniami.

W czwartek Aragczi poinformował, że kolejna runda rozmów odbędzie się w przeciągu tygodnia, a rozmowy techniczne obu delegacji zaplanowano na poniedziałek w Wiedniu.

Tymczasem USA wzmacniają swoją obecność wojskową na Bliskim Wschodzie. Krótko po rozmowach w Genewie szef amerykańskiego Dowództwa Centralnego (CENTCOM) admirał Brad Cooper, poinformował prezydenta Donalda Trumpa o potencjalnych opcjach militarnych: od ograniczonych ataków na instalacje nuklearne i rakietowe po szersze operacje z udziałem Izraela, niosące ze sobą ryzyko eskalacji i zmiany reżimu w Teheranie.

Media: Izraelskie szpitale postawione w stan gotowości

Tymczasem - jak podał izraelski portal Ynet, powołując się na wewnętrzne dokumenty ministerstwa zdrowia - szpitale w całym Izraelu przygotowują się na wypadek wojny z Iranem.

Izraelski resort przeanalizował problemy, z jakimi borykały się placówki ochrony zdrowia podczas 12-dniowego konfliktu z Iranem w czerwcu 2025 roku. Bezpośrednie ataki rakietowe wymusiły wówczas przeniesienie pacjentów, personelu i wyposażenie na podziemne kondygnacje, w tym do garaży.

Ambasada USA w Jerozolimie w serwisie X poinformowała o wycofaniu z Izraela części amerykańskiego personelu dyplomatycznego wraz z rodzinami. Placówka podała, że jest to związane z zagrożeniem bezpieczeństwa.

