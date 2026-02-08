W skrócie Wiceprezydent USA J.D. Vance został wygwizdany podczas meczu hokeja w Mediolanie, w obecności Jake'a Paul'a. To kolejny taki incydent.

Wcześniej Biały Dom opublikował nagranie z ceremonii otwarcia igrzysk, bez odgłosów dezaprobaty, które pojawiły się na żywo.

Jake Paul, obecny na meczu z Vance'em, jest znany z kontrowersyjnych poglądów i deklarowanego poparcia dla Donalda Trumpa.

W sobotę wiceprezydent USA J.D. Vance obserwował z wysokości trybun pojedynek amerykańskiej drużyny hokeja wraz w towarzystwie Jake'a Paul'a.

Drużyna USA pewnie pokonała podopieczne z Finlandii, jednak nie to było przedmiotem dyskusji w przestrzeni medialnej.

Włochy. Wiceprezydent USA wygwizdany. Kolejny taki przypadek

Na początku spotkania, gdy kamera była skierowana na Vance'a, z trybun dobiegały odgłosy gwizdów w kierunku wiceprezydenta USA. Włoska agencja ANSA przytoczyła, że buczenie pojawiło się głównie w sektorach amerykańskich kibiców.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy w kierunku wiceprezydenta USA oraz jego rodziny padają odgłosy gwizdów i buczenia. W piątek podczas ceremonii otwarcia igrzysk w Mediolanie doszło do podobnej sytuacji.

- To zaskakujące, bo ludzie go lubią. No cóż, mówiąc uczciwie, w końcu jest w obcym kraju, rozumiecie? U nas nie będzie wygwizdany - tak do piątkowego incydentu odniósł się Donald Trump.

Co ciekawe, publikujący z piątkowego wydarzenia nagranieBiały Dom, zmanipulował wideo, w którym usunięto odgłosy dezaprobaty. Dźwięków niezadowolenia względem administracji Trumpa nie usłyszeli też widzowie stacji NBC News.

J.D. Vance ponownie wygwizdany. Siedział obok Jake Paula

Mimo że Vance pojawił się na meczu z rodziną, wybrał miejsce obok Jake Paula - influencera i boksera, znanego z kontrowersyjnych poglądów, które często wyraża w mocnych słowach.

Jake Paul to również zagorzały zwolennik Donalda Trumpa, którego otwarcie poparł w wyborach prezydenckich z 2024 roku.

Dziewczyna influencera, Jutta Leerdam z Holandii, startuje w łyżwiarstwie szybkim na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie.

