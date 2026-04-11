W skrócie Izraelskie MSZ wezwało przedstawiciela Hiszpanii, oskarżając rząd Pedro Sáncheza o podsycanie antysemityzmu i wrogości po spaleniu w Andaluzji kukły przypominającej premiera Binjamina Netanjahu.

Kukła Netanjahu została spalona podczas tradycyjnej ceremonii 'Spalenia Judasza' w El Burgo, a hiszpańskie MSZ podkreśliło zaangażowanie w walkę z antysemityzmem i historyczne więzi z narodem żydowskim.

Premier Netanjahu zarzucił Hiszpanii prowadzenie 'wojny dyplomatycznej' przeciwko Izraelowi, a stosunki dyplomatyczne pogarszają m.in. decyzje dotyczące ambasad i reakcje na wydarzenia w Strefie Gazy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Ta przerażająca nienawiść antysemicka, której jesteśmy świadkami, jest bezpośrednim skutkiem systematycznego podżegania ze strony rządu Pedro Sancheza" - oświadczyło ministerstwo na portalu X, publikując nagranie z podpalenia kukły.

"Również teraz rząd hiszpański milczy" - dodało MSZ.

Binjamin Netanjahu oburzony. W Hiszpanii spalono jego kukłę

Do zdarzenia doszło 5 kwietnia w miejscowości El Burgo podczas tradycyjnej ceremonii "Spalenia Judasza" (Quema de Judas). Odbywa się ona w każdą Niedzielę Wielkanocną, kiedy setki mieszkańców palą kukłę osoby symbolizującej zło, wybranej przez lokalne władze.

W tym roku siedmiometrowa kukła, wypełniona około 14 kg prochu, przedstawiała Binjamina Netanjahu. Lokalne władze uzasadniły swój wybór sprzeciwem wobec działań Izraela w Strefie Gazy, które rząd Hiszpanii określił jako "ludobójstwo".

Cytowane przez portal publicznego nadawcy RTVE źródła w hiszpańskim MSZ przekazały, że rząd w Madrycie "jest zaangażowany w walkę z antysemityzmem oraz wszelkimi formami nienawiści i dyskryminacji, bez żadnych wyjątków". Podkreśliły też, że Hiszpania posiada "głębokie więzi historyczne i ludzkie, łączące ją z narodem żydowskim", czego dowodem było nadanie obywatelstwa ponad 72 tys. potomkom Żydów sefardyjskich.

Izrael na wojnie dyplomatycznej z Hiszpanią. "Hipokryzja i wrogość"

W piątek Netanjahu oskarżył rząd w Madrycie o "prowadzenie wojny dyplomatycznej" przeciwko jego krajowi. - Nie zamierzam tolerować tej hipokryzji ani wrogości. Nie pozwolę żadnemu państwu prowadzić z nami wojny dyplomatycznej bez natychmiastowego zapłacenia za to ceny - powiedział Netanjahu.

Ocenił też, że Hiszpania "systematycznie" zajmuje stanowisko przeciwne Izraelowi i jest do niego "wrogo" nastawiona.

Hiszpania krytykowana jest również za to, że ogłosiła w czwartek ponowne otwarcie swojej ambasady w Teheranie po ogłoszeniu dwutygodniowego zawieszenia broni między USA a Iranem.

W połowie marca hiszpański rząd zdecydował o odwołaniu na stałe swojej ambasadorki w Tel Awiwie Any Salomon, która już we wrześniu 2025 r. została wezwana do kraju na konsultacje. Pod koniec 2023 r. rząd Izraela wezwał z kolei do kraju ambasadora w Madrycie w odpowiedzi na krytyczne stanowisko rządu Sancheza w stosunku do działań w Strefie Gazy.

