Gazeta informuje, że zatrzymanie agenta było efektem wspólnej operacji policji holenderskiej i izraelskiej. Awital został zatrzymany po tym, gdy wyszedł z restauracji przy Leideplein w stolicy Holandii.

Prokuratura w Amsterdamie potwierdza, że dokonano zatrzymania 44-letniego mężczyzny narodowości izraelskiej. Zdaniem dziennika ma on zostać wkrótce ekstradowany do Izraela, który rok temu wydał nakaz jego aresztowania.

26 zawiadomień o przemocy seksualnej

Portal "Times of Israel" przypomina, że Szaj Awital mieszkał wówczas na Węgrzech i odmówił przyjazdu do Izraela po tym, gdy 26 kobiet złożyło przeciwko niemu skargę o napaść seksualną. Z relacji lokalnych mediów wynika, że miał on także grozić kobietom, jeżeli zdecydowałyby się złożyć przeciwko niemu doniesienie na policję.

Izraelczyk przez wiele lat reprezentował najbardziej znane modelki w kraju - przypomina portal. Teraz władze muszą w ciągu 40 dni złożyć formalny wniosek o jego ekstradycję z Holandii do Izraela.