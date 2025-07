Po bezskutecznych próbach interwencji, rejs na wyspę został odwołany, a statek popłynął na Cypr, co wywołało debatę na temat bezpieczeństwa izraelskich turystów w Grecji.

Demonstranci zablokowali port, trzymając flagi Palestyny i transparenty, przez co turyści musieli pozostać na pokładzie statku.

Statek wycieczkowy "Crown Iris" obsługiwany przez izraelskiego giganta żeglugowego Mano Maritime, zbliżył się do wybrzeża wyspy Syros we wtorek po południu. Pasażerowie przebywający na pokładzie mieli w planach zejście na ląd w porcie w Ermupoli, by przez sześć godzin rozkoszować się urokami turystycznego raju.