Projekt zakładający budowę 3401 mieszkań na północny wschód od Jerozolimy został ostatecznie zatwierdzony przez komitet planistyczny działający przy cywilnej izraelskiej administracji zajmującej się terenami okupowanymi - przekazał portal BBC.

Osada podzieli palestyńskie terytorium i odizoluje Wschodnią Jerozolimę od Zachodniego Brzegu.

Budowę osiedla już wcześniej zapowiadał minister finansów Becalel Smotricz, który jest liderem skrajnie prawicowej partii Religijny Syjonizm, reprezentującej interesy osadników.

Smotricz ogłosił, że "osiedle E1 pogrzebie ideę państwa palestyńskiego" i jest kolejnym działaniem, którego celem jest aneksja Zachodniego Brzegu przez Izrael. Dodał, że "historyczna" decyzja o budowie E1 pokazuje, że idea państwa palestyńskiego "jest wymazywana nie przez hasła, ale przez czyny".

Izrael. Zatwierdzono budowę żydowskiego osiedla. Podzieli ono terytoria palestyńskie

Planowane osiedle utworzy ciągły blok żydowskiej zabudowy od centralnej części okupowanego Zachodniego Brzegu Jordanu do Jerozolimy. Jego realizacja nie tylko oddzieli Wschodnią Jerozolimę od Zachodniego Brzegu, ale też podzieli to palestyńskie terytorium na niepołączone ze sobą części: południową i północną.

Wielka Brytania potępiła już tę decyzję. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych David Lammy.

"Jeśli (plan) zostanie wdrożony, podzieli państwo palestyńskie na dwie części, co stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego i poważnie podważy rozwiązanie dwupaństwowe" - napisał w mediach społecznościowych szef brytyjskiej dyplomacji. Dodał, że "rząd Izraela musi cofnąć tę decyzję".

Projekt był w przeszłości krytykowany m.in. przez USA i państwa europejskie, uważające, że budowa utrudni proces pokojowy i powstanie państwa palestyńskiego. Prace nad E1 były przez wiele lat zamrożone. Podkreślano, że budowa E1 będzie złamaniem prawa międzynarodowego.

Na okupowanym przez Izrael od 1967 r. Zachodnim Brzegu mieszka blisko 3 mln Palestyńczyków i ponad pół miliona żydowskich osadników. Według zestawienia organizacji Pokój Teraz znajduje się tam 141 uznawanych przez władze izraelskie osiedli oraz 224 osad nielegalnych z punktu widzenia władz w Jerozolimie. Większość państw świata uznaje całość żydowskiego osadnictwa na tym terenie za niezgodną z prawem międzynarodowym.

Palestyńczycy od dawna uważają ekspansję żydowskiego osadnictwa za próbę faktycznej aneksji i przeszkodę w budowie swojego przyszłego niepodległego państwa.

Obecny izraelski rząd sprzeciwia się powstaniu niepodległej Palestyny. Utworzenie takiego państwa w ramach szerszego planu pokojowego dla regionu popierają m.in. ONZ i Unia Europejska. W ostatnich tygodniach kilka krajów, w tym Francja, Wielka Brytania, Kanada i Australia, zapowiedziały uznanie państwowości Palestyny.

Dron w Osinach. Kowal w ''Gościu Wydarzeń'': To dopiero początek, Polska będzie na celowniku Putina Polsat News Polsat News