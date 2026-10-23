W skrócie W wyniku piątkowego ataku w pobliżu Hebronu na Zachodnim Brzegu zginęło dwóch izraelskich żołnierzy, a trzech innych zostało rannych.

Premier Binjamin Netanjahu nakazał natychmiastowe wprowadzenie blokady Hebronu oraz przygotowanie się do pełnej blokady całej Judei i Samarii.

Szef rządu zapowiedział operację wojskową na skalę niespotykaną od 1967 roku, mającą na celu wyeliminowanie infrastruktury terrorystycznej.

Minister finansów Becalel Smotricz potwierdził rozpoczęcie wyburzeń budynków w rejonie Hebronu w ramach prowadzonych działań odwetowych.

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W piątkowym ataku w pobliżu Hebronu na południu Zachodniego Brzegu zginęło dwóch żołnierzy, a trzech zostało rannych - poinformowano w oświadczeniu Sił Obronnych Izraela (IDF). Do zdarzenia doszło w okresie nasilenia się ataków osadników izraelskich i wzrostu przemocy na tym terytorium.

- Poleciłem Siłom Obronnym Izraela i służbom bezpieczeństwa, aby od dzisiaj natychmiast wprowadziły blokadę miasta Hebronu i przygotowały się do całkowitej blokady całej Judei i Samarii - przekazał Binjamin Netanjahu.

Nie żyją dwaj izraelscy żołnierze, Netanjahu zapowiada operację wojskową

Premier Izraela ogłosił, że w następstwie śmierci dwóch żołnierzy IDF przeprowadzi szeroko zakrojone fale aresztowań. - Będziemy ścigać terrorystów z Hamasu i tych, którzy ich wysyłają, gdziekolwiek się znajdują i o każdej porze. Nie macie się gdzie ukryć - zapowiedział.

W opublikowanym przez jego biuro nagraniu szef izraelskiego rządu oznajmił, że dzielnica Hebronu, z której pochodzili napastnicy, zostanie zniszczona. - Przede wszystkim podejmiemy działania, aby zniszczyć to miejsce, całkowicie je zmienić - mówił Netanjahu.

- Ale zrobimy coś, czego do tej pory nie robiono: wdrożymy skuteczny i agresywny model, który zastosowaliśmy w obozach dla uchodźców, które są w istocie bastionami terrorystów - zapowiedział premier.

Netanjahu mówił również o planie "ewakuacji mieszkańców". - Będziemy chodzić od domu do domu, usuniemy stamtąd również broń, a cała infrastruktura terrorystyczna zostanie zlikwidowana i zniszczona - oznajmił.

Rozpoczęto wyburzanie budynków w Hebronie. Operacja wojskowa "już wkrótce"

Szef izraelskiego rządu poinformował ponadto, że IDF planują przeprowadzenie na Zachodnim Brzegu szeroko zakrojonej operacji wojskowej. Ma być ona największa od czasu zajęcia tego terytorium przez Izrael w 1967 r.

- Chcemy również złożyć kolejną obietnicę: minister obrony i ja nadzorowaliśmy planowanie bardzo szeroko zakrojonej operacji Sił Obronnych Izraela w Judei i Samarii - na skalę niespotykaną od czasów wojny sześciodniowej. Siły Obronne Izraela są gotowe ją przeprowadzić. To my ustalimy termin, ale to już wkrótce - powiedział Netanjahu.

Izraelskie wojsko poinformowało, że "rozpoczęło ofensywne operacje antyterrorystyczne w rejonie Hebronu" i dodało, że żołnierze przeprowadzają rewizje w domach podejrzanych oraz innych osób.

Skrajnie prawicowy izraelski minister finansów Becalel Smotricz, który piastuje również stanowisko w ministerstwie obrony, ogłosił później, że rozpoczęto wyburzenia budynków. Świadkiem tego był między innymi reporter Reutersa. Mieszkańcy twierdzą, że domy przeznaczone do wyburzenia nie mają nic wspólnego z napastnikami.

Działania zbiegają się z finiszem kampanii wyborczej. Wybory parlamentarne w Izraelu odbędą się we wtorek.

Źródła: AFP, Reuters, Times of Israel, The Jerusalem Post



