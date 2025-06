Jak podała agencja Reutera, powołując się na nieoficjalne źródła, łącznie w wyniku ataku Izraela na Iran zginęło co najmniej 20 wysokich rangą irańskich dowódców . Wśród nich wymieniany jest przede wszystkim dowódca sił powietrzno-kosmicznych Amir Ali Hajizadeh .

Określenie to padło w liście Aragcziego do Organizacji Narodów Zjednoczonych, w którym "wezwał Radę Bezpieczeństwa do natychmiastowego zajęcia się tą kwestią".