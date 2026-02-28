Izrael zaatakował Iran. Eksplozje w Teheranie

"The State of Israel launched a pre-emptive attack against Iran to remove threats to the State of Israel," Defence Minister Israel Katz said.

Izrael rozpoczął prewencyjny atak przeciwko Iranowi, by usunąć zagrożenia dla państwa izraelskiego - poinformował w sobotę rano izraelski minister obrony Israel Kac. Irańskie media informuję, że zaatakowany został m.in. Teheran. Według agencji FARS na irańską stolicę spadło co najmniej kilka rakiet.

"Odłosy eksplozji wstrząsnęły centrum Teheranu w sobotę. Z oddali widać kłęby gęstego dymu" - przekazała irańska agencja informacyjna IRNA.

Izraelska armia ogłosił, że w sobotę zakazane jest organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń w kraju, zamknięte są także szkoły i miejsca pracy w związku z ryzykiem ataku rakietowego ze strony Iranu. Zamknięta została również przestrzeń powietrzna nad całym krajem.

Wkrótce więcej informacji...

"Graffiti": Czy Ziobro może liczyć na uczciwy proces? Wiceminister sprawiedliwości tłumaczy Polsat News Polsat News

Żurek w "Gościu Wydarzeń": Moim zdaniem nie będzie dwóch KRS-ów Polsat News