Izrael zaatakował Iran. Eksplozje w Teheranie
Izrael rozpoczął w sobotę rano prewencyjny atak na Iran - przekazał Reuters, powołując się na izraelskiego ministra obrony. W Teheranie doszło do kilku eksplozji. Alarm rakietowy m.in. w Jerozolimie, bowiem Izrael przygotowuje się na odwet Iranu.
"The State of Israel launched a pre-emptive attack against Iran to remove threats to the State of Israel," Defence Minister Israel Katz said.
Izrael rozpoczął prewencyjny atak przeciwko Iranowi, by usunąć zagrożenia dla państwa izraelskiego - poinformował w sobotę rano izraelski minister obrony Israel Kac. Irańskie media informuję, że zaatakowany został m.in. Teheran. Według agencji FARS na irańską stolicę spadło co najmniej kilka rakiet.
"Odłosy eksplozji wstrząsnęły centrum Teheranu w sobotę. Z oddali widać kłęby gęstego dymu" - przekazała irańska agencja informacyjna IRNA.
Izraelska armia ogłosił, że w sobotę zakazane jest organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń w kraju, zamknięte są także szkoły i miejsca pracy w związku z ryzykiem ataku rakietowego ze strony Iranu. Zamknięta została również przestrzeń powietrzna nad całym krajem.
