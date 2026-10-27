Tuż po podaniu frekwencji na godzinę 12 premier Izraela Binjamin Netanjahu wystąpił na platformie X z niecodziennym apelem do wyborców ultraprawicowego Likudu.

"To jest alert! Dziś nie ma morza, dziś nie ma grilla - wszyscy wyborcy Likudu do urn!" - czytamy.

To reakcja na ponad 31-proc. frekwencję, najwyższą od półwiecza. Co może z kolei oznaczać więcej głosów dla bloku lewicowego i oraz wspólnej listy partii arabskich.

Przedwyborcze sondaże nie wskazują jednoznacznie zwycięzcy. Rządzący Likud i opozycyjny Jaszar - według prognoz - nie sformują koalicji, która w Knessecie będzie miała 61 miejsc. Tyle wynosi większość. Proces wyłaniania rządu może więc zająć tygodnie. W najgorszym dla Izraela, ale prawdopodobnym wypadku - wybory mogą zostać powtórzone.

Bananowa plaża wyjdzie na ulice

Bananowa plaża to jedno z popularnych miejsc odpoczynku i spotkań mieszkańców Tel Awiwu. Pogoda dopisuje, więc po "alercie" Netanjahu biegnę sprawdzić, co z wyborczym "zakazem" morza i grilla. Rzeczywiście, odpoczywają nieliczni.

Młode małżeństwo Noam i Liby już zagłosowali. Na kogo?

- Za zmianą. - mówi Interii Noam. A jeśli tej zmiany nie będzie? - pytam.

- To wyjdziemy na ulice protestować. Nie wierzę, że nie wygramy - dodaje.

Eitan chce wojny

Znalezienie przy plaży wyborcy Likudu rzeczywiście zajmuje mi więcej czasu. Eitan Levy ma 68 lat. Spaceruje promenadą wzdłuż Banana Beach.

- Izrael potrzebuje Netanjahu. Trzeba dokończyć to, co zostało rozpoczęte - mówi Interii. Kiedy pytam co - odpowiada, że zniszczyć Iran. Jego zdaniem za każdą cenę.

Kiedy rozmawiam z wyborcami Netanjahu trudno jest mi oprzeć się wrażeniu, że widzą w nim kogoś, który uratuje Izrael przed zagrożeniem. Ale dokładnie tak na izraelskiej scenie politycznej pozycjonuje się Netanjahu.

Jak wyłoniony zostanie zwycięzca

Sondaże przedwyborcze zapowiadały wyrównaną walkę Netanjahu oraz lidera największej opozycyjnej partii - Gadiego Ajzenkota. Nawet jeśli w wyborach któryś z bloków będzie miał wyraźną przewagę, to sam proces tworzenia rządu może potrwać wiele tygodni.

Zgodnie z izraelskim prawem centralna komisja wyborcza ma osiem dni na ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów. Jak podają lokalne media - prawdopodobnie nastąpi to w czwartek 29 listopada. Od tego czasu prezydent Jichchak Herzog będzie miał tydzień na konsultacje z przedstawicielami partii, które weszły do Knessetu i powierzenie misji tworzenia rządu parlamentarzyście, który - jego zdaniem - ma największe szanse na stworzenie koalicji.

Nie oznacza to, że automatycznie taką misję otrzyma lider partii, która zdobyła największe poparcie.

Pani Katarzyna głosuje po raz pierwszy

W trakcie wejścia na żywo do Polsat News przy kamerze zatrzymuje się rodzina z dwojgiem maluchów w wózkach. Pani Katarzyna chciała się przywitać. Pochodzi z Polski, mieszka w Izraelu, ma męża stąd. Dziś po raz pierwszy głosowała w wyborach w Izraelu.

- Na kogo moglibyśmy głosować? Zobacz, jak wyglądamy. W tej dzielnicy trudno znaleźć inny elektorat - mówi Interii. Katarzyna i jej mąż ubrani są w luźne, odpowiednie do letniej pogody ciuchy. Czyli na pewno nie ortodoksi i raczej nie konserwatywni wyborcy. Czyli: przeciwni pozostaniu Netanjahu przy władzy.

Katarzyna pracuje w "sferze publicznej" w Izraelu, więc nie chce podać nawet swego prawdziwego imienia.

Izrael wybiera JEWEL SAMAD AFP

44,9 proc. o 14:00

O 14 zagłosowała już prawie połowa uprawnionych do głosowania. To są historyczne wybory. Ostatni raz tak wysoką frekwencję do godz. 14 zanotowano w... 1973 roku.

Już teraz zapowiedziano, że jeśli przed zamknięciem lokali wyborczych wciąż będą przed nimi kolejki - to nawet po godzinie 22 zagłosować będą mogli wszyscy ci, którzy przed 22 zdążyli do niej dołączyć.

110 tys. abonentów więcej

Wybory w Izraelu to także wielka mobilizacja tych, którzy mieszkają poza granicami kraju. Wielu obywateli Izraela przylatuje specjalnie na wybory. Szacunki w tym zakresie prowadzą operatorzy telefonii komórkowych. Według ich danych w ostatnich dniach liczba abonentów numerów izraelskich zwiększyła się o 110 tys., a to oznacza, że wielu z nich przyjechało właśnie po to, aby zagłosować.

Kto zda sprawdzian z demokracji

Oddając swój głos, prezydent Izraela Jicchak Herzog przekonywał, że wybory to tryumf demokracji. Kiedy miliony obywateli Izraela mogą iść do urn wyborczych i opowiedzieć się za wizją państwa.

Wielu obawia się, że prawdziwy sprawdzian demokracji w Izraelu może nadejść dopiero wtedy, kiedy Netanjahu naprawdę przegra. Wszak Ajzenkot ostrzegał, że "Bibi" posunie się do wszystkiego, aby nie oddać władzy.

Z Katarzyną i jej mężem niby żartujemy, a niby nie o tym, co przyniesie jutro.

- To że Netanjahu otrzyma mniej głosów może nic nie znaczyć. Jutro on wciąż będzie premierem. Jeśli chciał rozpocząć wojnę z Iranem w niedzielę, to skąd wiesz, że nie rozpocznie jej w środę? - pytają.

Z Tel Awiwu dla Interii Tomasz Sajewicz

Kobiety na ulicach Jerozolimy JOHN WESSELS AFP



