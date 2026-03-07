Izrael wchodzi w nowy etap operacji w Iranie. Wojsko wskazało cele

Izrael zaatakował dwie najważniejsze fabryki irańskich pocisków balistycznych - przekazał rzecznik izraelskiej armii gen. Effie Defrin. Według IDF operacja weszła w nową fazę, w której niszczone będą zakłady produkcyjne. Tel Awiw miał także po raz pierwszy zaatakować infrastrukturę krytyczną Iranu.

Zbombardowana rafineria nieopodal Teheranu
Izrael ogłosił wejście w nową fazę wojny w Iranie. IDF bombarduje infrastrukturę krytyczną i fabrykiFaytuks Networkmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Izrael zaatakował dwie kluczowe fabryki irańskich pocisków balistycznych, przechodząc do nowej fazy operacji obejmującej niszczenie zakładów produkcyjnych.
  • Celem ataków stały się kompleksy wojskowe Parczin i Szachrud oraz zakłady produkujące materiały wybuchowe, silniki rakietowe i zaawansowane pociski manewrujące.
  • Izraelska armia rozpoczęła bombardowanie infrastruktury krytycznej Iranu, w tym rafinerii i magazynów paliw w pobliżu Teheranu.
Według informacji przekazanych przez siły zbrojne Izraela operacja w Iranie wchodzi w nową fazę. Według wojska Izraela zniszczono już potencjał wojskowy i czas bombardować fabryki przemysłu zbrojnego, tak aby potencjału nie udało się szybko odbudować.

Izrael atakuje irański przemysł. IDF: Operacja weszła w nową fazę

Celem ataków Izreala stał się kompleksy wojskowe Parczin i Szachrud na południe od Teheranu.

"W ciągu ostatniego tygodnia setki myśliwców izraelskich zaatakowały zakłady produkcyjne reżimu irańskiego, zajmujące się opracowywaniem i produkcją pocisków rakietowych i broni" - podało IDF.

    Wśród zaatakowanych celów znalazły się m.in. fabryki produkujące materiały wybuchowe do głowic rakiet balistycznych, zakłady odlewania silników rakietowych czy kompleks wykorzystywany do badań, rozwoju, montażu i produkcji zaawansowanych pocisków manewrujących - poinformowało izraelskie wojsko.

    Izraelskie naloty zniszczyły także dowództwo irańskiej obrony przeciwlotniczej. Według IDF w zbombardowanym kompleksie na wschodnich przedmieściach Teheranu znajdował się pokój dowodzenia, w którym prowadzono obronę.

      Nowy etap wojny w Iranie. Izrael zaczął ataki na infrastrukturę krytyczną

      Według serwisu Times of Israel IDF w nowej fazie operacji rozpoczęło także bombardowanie infrastruktury krytycznej Iranu. Celem ataków stały się przemysł naftowy, co irańska agencja Fars News potwierdziła w irańskim resorcie energii.

      Izrael miał zaatakować rafinerię oraz trzy magazyny paliw położone w pobliżu Teheranu. W zbombardowanej rafinerii wybuchł pożar, jak dotąd nie ma informacji o ofiarach.

      Według serwisu izraelskie działania w sobotę to pierwszy bezpośredni atak wymierzony w infrastrukturę krytyczną Iranu. Informację o ataku na rafinerię potwierdził także serwis irańskiej opozycji Iran International.

      Źródło: IDF, Times of Israel, Fars News, Faytuks Network

