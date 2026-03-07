Izrael wchodzi w nowy etap operacji w Iranie. Wojsko wskazało cele
Izrael zaatakował dwie najważniejsze fabryki irańskich pocisków balistycznych - przekazał rzecznik izraelskiej armii gen. Effie Defrin. Według IDF operacja weszła w nową fazę, w której niszczone będą zakłady produkcyjne. Tel Awiw miał także po raz pierwszy zaatakować infrastrukturę krytyczną Iranu.
Według informacji przekazanych przez siły zbrojne Izraela operacja w Iranie wchodzi w nową fazę. Według wojska Izraela zniszczono już potencjał wojskowy i czas bombardować fabryki przemysłu zbrojnego, tak aby potencjału nie udało się szybko odbudować.
Izrael atakuje irański przemysł. IDF: Operacja weszła w nową fazę
Celem ataków Izreala stał się kompleksy wojskowe Parczin i Szachrud na południe od Teheranu.
"W ciągu ostatniego tygodnia setki myśliwców izraelskich zaatakowały zakłady produkcyjne reżimu irańskiego, zajmujące się opracowywaniem i produkcją pocisków rakietowych i broni" - podało IDF.
Wśród zaatakowanych celów znalazły się m.in. fabryki produkujące materiały wybuchowe do głowic rakiet balistycznych, zakłady odlewania silników rakietowych czy kompleks wykorzystywany do badań, rozwoju, montażu i produkcji zaawansowanych pocisków manewrujących - poinformowało izraelskie wojsko.
Izraelskie naloty zniszczyły także dowództwo irańskiej obrony przeciwlotniczej. Według IDF w zbombardowanym kompleksie na wschodnich przedmieściach Teheranu znajdował się pokój dowodzenia, w którym prowadzono obronę.
Nowy etap wojny w Iranie. Izrael zaczął ataki na infrastrukturę krytyczną
Według serwisu Times of Israel IDF w nowej fazie operacji rozpoczęło także bombardowanie infrastruktury krytycznej Iranu. Celem ataków stały się przemysł naftowy, co irańska agencja Fars News potwierdziła w irańskim resorcie energii.
Izrael miał zaatakować rafinerię oraz trzy magazyny paliw położone w pobliżu Teheranu. W zbombardowanej rafinerii wybuchł pożar, jak dotąd nie ma informacji o ofiarach.
Według serwisu izraelskie działania w sobotę to pierwszy bezpośredni atak wymierzony w infrastrukturę krytyczną Iranu. Informację o ataku na rafinerię potwierdził także serwis irańskiej opozycji Iran International.
