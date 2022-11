Jak donosi agencja Reutera, powołując się na izraelskie radio wojskowe, przyczyną wybuchu był najprawdopodobniej podłożony ładunek wybuchowy. Funkcjonariusze dotarli do materiałów, świadczących o rozrzuconych odłamkach ładunku wokół miejsca zdarzenia.

Izraelskie służby ratunkowe nie przekazały informacji o ofiarach, lecz co najmniej dwie spośród 12 poszkodowanych osób zostały poważnie ranne.

Eksplozja w Jerozolimie. Media donoszą o dwóch wybuchach

Z kolei według "The Jerusalem Post" doszło do eksplozji dwóch ładunków, jakie zostały umieszczone w jednym z bagaży w pobliżu autobusu. Według mediów pojazd miał być podziurawiony, co świadczyło o rozproszeniu odłamków. Kolejna detonacja miała nastąpić kilka minut później w pobliżu nieodległego od dworca skrzyżowania w północnej części Jerozolimy.

Jednak według telewizji N12 przyczyną eksplozji było urządzenie ustawione na motocyklu obok przystanku autobusowego. To samo źródło przekazało, że dwie osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie krytycznym, kolejne dwie w stanie ciężkim, zaś jedna z umiarkowanymi obrażeniami.

Wkrótce po pierwszej eksplozji na nieodległym od dworca Ramot skrzyżowaniu zgłoszono drugi wybuch, w którym lekko ranne miały zostać dwie osoby. Główna arteria w kierunku Tel-Awiwu została zamknięta dla ruchu.

Policja podejrzewa o atak palestyńskich bojowników

Izraelska policja podejrzewa o atak palestyńskich bojowników - donosi agencja Reutera. Obie eksplozje miały być ze sobą skoordynowane. Obecny na miejscu zdarzenia szef jerozolimskiej policji Kobi Shabtai poinformował, że każdy autobus w Jerozolimie będzie przeszukany przez mundurowych, a wszystkie psy tropiące bomby w Izraelu zostaną uruchomione w celu poszukiwania ładunków wybuchowych w całym kraju. Dodał, że policja bada, czy w każdym z ataków uczestniczył więcej niż jeden terrorysta.

Jak podaje "The Jerusalem Post" Izrael mierzy się w ostatnich miesiącach z falą terroryzmu. Jak dotąd większość ataków miała miejsce na Zachodnim Brzegu Jordanu i była przeprowadzana przy użyciu broni palnej lub noży.