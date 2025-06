Izraelskie wojsko weszło na jacht Madleen, płynący do Strefy Gazy w ramach Freedom Flotilla Coalition, w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na pokładzie znajdowały się m.in. aktywistka Greta Thunberg czy Rima Hassan, francuska europosłanka mająca palestyńskie pochodzenie . Aktywiści wieźli niewielką ilość pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, a jednocześnie chcieli zwrócić uwagę na kryzys z jakim zmagają się Palestyńczycy na tym terytorium.

MSZ Izraela potwierdziło, że statek został przejęty i skierowany do Izraela. "Jacht selfie z 'celebrytami' bezpiecznie płynie do brzegu. Pasażerowie wrócą do macierzystych krajów. Wszyscy są cali i zdrowi. Dostali kanapki i wodę. Przedstawienie zakończone" - napisało ministerstwo. Opublikowało również zdjęcie Grety Thunberg, o której napisało, że "jest w dobrym nastroju".