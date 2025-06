- W ostatnich miesiącach Iran zdecydował się na działania, których wcześniej nie podejmował, których celem jest przekształcenie wzbogaconego uranu w broń (…) jeżeli Iran nie zostanie powstrzymany, może w bardzo krótkim czasie wyprodukować broń atomową. To zagrożenie dla istnienia izraelskiego państwa - ogłosił Binjamin Netanjahu w orędziu do narodu.

- Wiadomo, każdy robi błędy, 7 października Izrael też zrobił błąd, co doprowadziło do tego, że cała obrona cywilna na chwilę padła. Potężnym błędem Iranu na pewno było to, że od dawna były "napięcia" polityczne, a generałowie, dowódcy, naukowcy nocowali w swoich mieszkaniach i tam dopadły ich rakiety, często w sypialniach - mówił.

- Warto przypomnieć, patrząc na inne kraje z tego regionu, że do podobnych zdarzeń doszło w Bejrucie we wrześniu ubiegłego roku, kiedy Izrael eliminował dowództwo Hezbollahu. Tylko wtedy w 700 tysięcznej dzielnicy to zajęło 10 dni, a w 7 milionowym Teheranie to zajęło 10 minut - przypomniał.