W skrócie Prezydent Izraela Isaac Herzog odbędzie jednodniową wizytę w Watykanie na zaproszenie papieża Leona XIV, gdzie poruszone zostaną m.in. kwestie uwolnienia zakładników

Wizyta odbywa się w kontekście nasilającego się konfliktu w Strefie Gazy i apeli papieża o pokój oraz pomoc humanitarną.

W niedzielę z portu w Barcelonie wypłynęło ok. 20 statków z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy.

Kancelaria prezydenta Izraela powiadomiła, że w czwartek odbędzie się jednodniowa wizyta Isaaca Herzoga w Watykanie na zaproszenie papieża Leona XIV.

Jak podaje agencja Reuters, Herzog spotka się również z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem. Na miejscu prezydent Izraela zostanie oprowadzony po Archiwach i Bibliotece Watykanu.

"Kluczowe dla ich spotkania będą wysiłki na rzecz uwolnienia zakładników, walka z globalnym antysemityzmem i ochrona wspólnot chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie, a także dyskusje na inne tematy polityczne" - podała kancelaria prezydenta.

Papież o pokoju na Bliskim Wschodzie. "Mocny apel"

Spotkanie odbędzie się w czasie, gdy papież Leon XIV apeluje o zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie.

- Ponownie kieruję dzisiaj mocny apel zarówno do zaangażowanych stron, jak i do wspólnoty międzynarodowej, aby położono kres konfliktowi w Ziemi Świętej, który spowodował tak wiele grozy, zniszczenia i śmierci - mówił pod koniec sierpnia podczas spotkania z wiernymi w Auli Pawła VI.

- Proszę o uwolnienie wszystkich zakładników, o trwałe zawieszenie broni i o ułatwienie bezpiecznego dostarczenia pomocy humanitarnej i o pełne poszanowanie prawa humanitarnego, a zwłaszcza obowiązku ochrony cywilów i zakazu kolektywnego karania, masowego stosowania siły oraz przymusowego przesiedlania ludności - zaznaczył.

Ofensywa Izraela w Gazie. Kolejne państwa chcą uznania niepodległości Palestyny

Wojna w Strefie Gazy między Izraelem a Hamasem nasiliła się po ataku palestyńskiej organizacji 7 października 2023 roku. Izraelskie działania prowadzone w Gazie doprowadziły do ogromnych strat wśród ludności cywilnej (ponad 60 tys. zabitych Palestyńczyków) i kryzysu humanitarnego.

W niedzielę z portu w Barcelonie wypłynęło ok. 20 statków z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Statki mają spróbować przełamać trwającą od lat izraelską blokadę morską i dotrzeć do Strefy Gazy w połowie września.

Szef MSZ Wielkiej Brytanii David Lammy w poniedziałek przekazywał, że rząd przekaże dodatkowe 15 mln funtów na pomoc i opiekę medyczną dla mieszkańców Strefy Gazy. W trakcie przemówienia w Izbie Gmin określił sytuację w Strefie Gazy jako "sztucznie wywołany głód". - W XXI wieku mamy do czynienia z głodem wywołanym przez człowieka. Jestem oburzony tym, że rząd Izraela nie zgodził się na udzielenie wystarczającej pomocy - mówił.

- W ciągu ostatnich trzech miesięcy ponad 2000 mieszkańców Gazy zginęło, próbując wyżywić swoje rodziny, a sam Hamas wykorzystuje chaos i celowo głodzi izraelskich zakładników, realizując w ten sposób odrażające cele polityczne - dodawał.

W odpowiedzi na działania izraelskich władz uznanie niepodległości Palestyny zapowiedziały m.in. Francja, Wielka Brytania, czy Australia. Minister spraw zagranicznych Belgii Maxime Prevot w poniedziałek przekazał, że jego kraj dołączy do wymienionych wyżej państw i uzna niepodległość Palestyny podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu.

Tymczasem "Washington Post" dotarł do planu krążącego po Białym Domu dla Strefy Gazy. W 38-stronicowym dokumencie określono różne warianty prezydenckiej wizji na przekształcenie Strefy Gazy w "Riwierę Bliskiego Wschodu". Według planu całe terytorium miałoby zostać przekazane w zarząd powierniczy USA na co najmniej 10 lat, w tym czasie miałoby powstać tam centrum ekonomiczne i turystyczne.

