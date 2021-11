Izrael. Nowa "Miss Holocaustu" ma 86 lat. Przeżyła horror Zagłady

86-letnia Salina Steinfeld została "Miss Ocalałych z Holokaustu". Jako dziecko przeżyła hitlerowską okupację w Rumunii. W 1948 roku przeniosła się do Izraela, gdzie doczekała się trojga dzieci, siedmiorga wnucząt i 21 prawnucząt. - Nie mam słów, aby wyrazić moje szczęście - powiedziała laureatka konkursu.

"Bohaterki nas wszystkich"

Konkurs przeprowadzono w Jerozolimie, a udział wzięło w nim dziesięć kobiet w wieku od 79 do 90 lat. Uczestniczki przeszły przez wybieg w szarfach prezentując m.in. fryzury i makijaż, które przygotowane zostały przez profesjonalistów. W jury zasiadała m.in. obecna Miss Izraela Noa Kochba - podał dziennik "The Times of Israel".

Przedstawiciele organizatora, którym jest fundacja "Pomocna dłoń", zajmująca się pomocą ocalałym, twierdzą, że impreza ma służyć okazaniu szacunku Żydówkom, które przeżyły Zagładę. W zeszłym roku konkurs został odwołany z powodu pandemii koronawirusa, a jego poprzednia edycja odbyła się w 2018 roku.



- Te niesamowite kobiety, są prawdziwymi bohaterkami nas wszystkich. Dzięki nim jesteśmy dzisiaj tutaj - powiedział Shimon Sabag, dyrektor generalny fundacji.

"To sprawa Boga, to jest niewiarygodne"

- Po tym, co przeszłam w czasie Holokaustu, nigdy nawet nie śniłam, że mogłabym być tam, gdzie teraz jestem, z dużą rodziną: dwojgiem dzieci, czworgiem wnucząt i dwojgiem prawnucząt - powiedziała Kuka Palmon, która przeżyła Zagładę w Rumunii. - A teraz jestem tu, w wieku 87 lat. To sprawa Boga, to jest niewiarygodne - powiedziała.

Wśród uczestniczek jest m.in. kobieta, która urodziła się na terenie Jugosławii i przeżyła uwięzienie w obozie koncentracyjnym na wyspie Rab na terenie obecnej Chorwacji.



Niektórzy komentatorzy oraz ocalali z Zagłady twierdzą, że tego rodzaju wydarzenia mogą zaszkodzić pamięci 6 milionów Żydów zabitych w czasie drugiej wojny światowej przez Niemców - pisze agencja Reutera.



Wnuczka jednej ze startujących seniorek, Dana Papo, uznała jednak, że "zasługują one, by wszyscy dostrzegli, ile jest w nich piękna, mimo horroru przez jaki przeszły". - Pokażmy im jak bardzo je kochamy i doceniamy. To dzięki nim mamy przyszłość i kraj - powiedziała Dana Papo, której babcia Rywka również pokazała się na wybiegu.