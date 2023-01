Izrael. Najdłużej więziony Palestyńczyk na wolności. Uwolniony po 40 latach

Po 40 latach na wolność wyszedł palestyński więzień Karim Junis - to jeden z palestyńskich skazańców, który w więzieniu w Izraelu spędził najwięcej czasu. Po jego uwolnieniu głos zabrał minister spraw wewnętrznych Aryeh Deri, który wezwał do odebrania Junisowi obywatelstwa. "To byłoby ważne przesłanie" - napisał.

Zdjęcie Karim Junis był witany jak bohater / ATEF SAFADI / PAP/EPA