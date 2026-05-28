W skrócie Izrael zerwał kontakty z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem po wpisaniu tego państwa na czarną listę ONZ.

Izrael został umieszczony przez ONZ na liście krajów oskarżanych o przemoc seksualną w strefach konfliktów, obok Hamasu.

Ambasador Danny Danon uznał decyzję ONZ za polityczną i zapewnił, że Izrael przedstawił odpowiednie dowody i odpowiedzi na zarzuty.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Sekretarz generalny ONZ postanowił umieścić Izrael na czarnej liście wraz z terrorystami z Hamasu. Mamy już dość tego sekretarza generalnego!" - czytamy w oświadczeniu, które izraelski ambasador przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Danny Danon opublikował w mediach społecznościowych.

"Mamy już dość kłamstw sekretarza generalnego. Zrównanie demokratycznego państwa Izrael z terrorystami z Hamasu to nowe dno" - napisał polityk w innym wpisie.

Izrael na czarnej liście ONZ. Ambasador: Zrywamy kontakty z Guterresem

Decyzja ogłoszona przez ambasadora Danona to pokłosie niedawnej decyzji ONZ. W środę wieczorem izraelski "Jerusalem Post" dowiedział się, że Organizacja zamierza umieścić Jerozolimę na "czarnej liście" krajów, dopuszczających się przemocy w strefach konfliktów.

Decyzja ta została oficjalnie przekazana izraelskim władzom w czwartek, kiedy Antonio Guterres osobiście zadzwonił do dyplomaty. Podczas tej rozmowy ambasador poinformował go, że w jej następstwie Jerozolima zamrozi kontakty z jego biurem.

Izraelskie władze znajdą się na "czarnej liście" obok m.in. Hamasu. Organizacja znalazła się w tym gronie w lipcu 2025 roku, w następstwie raportów, dotyczących systemowej przemocy seksualnej, której grupa dopuszczała się podczas ataku z 7 października 2023 r. oraz wobec zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy.

"To decyzja polityczna! Nie ma nic wspólnego z faktami ani rzeczywistością! Izrael przedstawił dowody, dokumenty i odpowiedział szczegółowo na wszystkie zarzuty" - przekonywał Danon.

Źródła: AFP, "The Times of Israel", "Jerusalem Post"





Rząd chce dopłacać z budżetu do emerytur artystów. Bosak w ''Graffiti'': Uprzywilejowanie artystów kosztem reszty społeczeństwa Polsat News Polsat News