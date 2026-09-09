W skrócie Izrael zamknął brytyjski konsulat w okupowanej Jerozolimie Wschodniej po nałożeniu przez Wielką Brytanię sankcji dotyczących towarów z nielegalnych osad.

Minister spraw zagranicznych Izraela ogłosił zakaz wjazdu dla kilku brytyjskich parlamentarzystów i zapowiedział wykluczenie Wielkiej Brytanii z amerykańskiej misji koordynacyjnej dotyczącej Strefy Gazy.

Izrael obawia się ograniczenia handlu z Unią Europejską w związku z kontrolami pochodzenia towarów, a UE stanowi jedną trzecią izraelskiego eksportu.

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Izrael nakazał zamknięcie brytyjskiego konsulatu w okupowanej Jerozolimie Wschodniej - przekazała agencja Reutersa. Placówka w dzielnicy Sheikh Jarrah zajmuje się kwestiami palestyńskimi na terytoriach okupowanych, w tym w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie. Dyplomaci po 30 dniach stracą akredytację.

Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar ogłosił, że są to "środki odwetowe", po decyzji o nałożeniu przez Wielką Brytanię i grupę 11 innych krajów sankcji dotyczących towarów z nielegalnych osad.

Serwis dziennika "Guardian" zaznacza, że to najnowszy etap "gwałtownego i eskalującego sporu między tymi krajami". Dodano, że stosunki dyplomatyczne "osiągnęły najniższy poziom".

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Dziennik przypomina, że większość krajów uważa Jerozolimę Wschodnią za nielegalnie okupowaną przez Izrael od czasu wojny sześciodniowej w 1967 r., z kolei Izrael twierdzi, że miasto jest jego niepodzielną stolicą.

- Zjednoczona Jerozolima jest stolicą Izraela i znajduje się pod jego pełną suwerennością - przekazał Saar. - Wszelka działalność zagraniczna na tym obszarze musi być prowadzona poprzez przyjęte i uzgodnione kanały oraz bez naruszania suwerenności Izraela - dodał.

Szef izraelskiego MSZ ogłosił również zakaz wjazdu dla grupy posłów, w tym byłego lidera Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna, posłanki partii Your Party Zarah Sultany, posłów Partii Pracy Diane Abbott, Naz Shah, Johna McDonnella i Richarda Burgona oraz posłanek Partii Zielonych Hannah Spencer, Carli Denyer, Sian Berry i Ellie Chowns. Polityków tych określił "antysemitami".

Saar dodał, że Wielka Brytania nie będzie już mogła uczestniczyć w kierowanej przez USA misji koordynacyjnej dotyczącej Strefy Gazy.

Wcześniej szef brytyjskiego MSZ Ed Miliband oskarżył Izrael o "przymykanie oczu" na "czystki etniczne".

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Prezydent Izraela Icchak Hercog ocenił we wtorek, że decyzja o nałożeniu sankcji "okaże się to poważnym błędem w ocenie sytuacji i opowiedzeniem się po niewłaściwej stronie historii".

- W obecnych okolicznościach byłaby to jawna ingerencja w demokratyczne wybory suwerennego państwa - powiedział, odnosząc się do zaplanowanych na 27 października wyborów parlamentarnych w Izraelu.

Sygnatariuszami oświadczenia w sprawie sankcji, opublikowanego na stronie internetowej brytyjskiego MSZ, są: Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Kanada, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja i Wielka Brytania.

Izrael obawia się, że kontrole pochodzenia towarów i zniechęcanie europejskich firm do współpracy ograniczą jego handel z Unią Europejską.

UE jest największym partnerem handlowym Izraela i odpowiada za około jedną trzecią jego eksportu. Nie wiadomo dokładnie, jaka część izraelskiego eksportu do UE pochodzi z żydowskich osiedli na Zachodnim Brzegu. Izraelski dziennik "Globes" podał, że w przeszłości szacowano ją na kilka procent. Przy założeniu, że jest to około 2 proc., wartość takiego eksportu wynosiłaby około 350 mln dolarów rocznie.

Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee powiedział w wywiadzie dla BBC, że wprowadzenie sankcji to "nieracjonalny krok". Już wcześniej oskarżał o "nienawiść do Żydów" brytyjski rząd i ministra spraw zagranicznych Eda Milibanda, który sam określa się jako "dumny brytyjski Żyd".

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że Waszyngton nie przyłączy się do Wielkiej Brytanii, Francji i Kanady w blokowaniu importu z izraelskich osiedli na terytoriach palestyńskich.



