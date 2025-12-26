Izrael jako pierwszy na świecie uznał nowy kraj. "Historyczna chwila"
Izrael ogłosił uznanie Somalilandu za niepodległe państwo. Tym samym stał on się pierwszym krajem świata, który dokonał aktu uznania tego kraju. W 1991 roku ogłosił on secesję od Somalii i od tego czasu zabiega o uznanie na arenie międzynarodowej. Decyzja Izraela spotkała się z potępieniem ze strony Egiptu, Turcji, Somalii oraz Dżibuti.
W skrócie
- Izrael jako pierwszy kraj na świecie uznał niepodległość Somalilandu, nawiązując z nim stosunki dyplomatyczne.
- Decyzja spotkała się z krytyką ze strony Somalii i innych państw regionu, które podkreślają integralność terytorialną Somalii.
- Somaliland ogłosił secesję od Somalii w 1991 roku.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
"Premier Binjamin Netanjahu ogłosił dzisiaj oficjalne uznanie Republiki Somalilandu jako niepodległego i suwerennego państwa" - ogłosiło w piątek biuro izraelskiego premiera.
Z kolei minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar poinformował, że oba państwa nawiązały w piątek pełne stosunki dyplomatyczne poprzez ustanowienie ambasad i mianowanie ambasadorów. Według niego decyzję poprzedził trwający rok dialog między przedstawicielami obu krajów.
"Będziemy wspólnie pracować nad rozwijaniem stosunków między naszymi państwami i narodami, stabilnością regionalną i gospodarczym dobrobytem" - napisał Saar w mediach społecznościowych.
Według doniesień "Financial Times" Izrael miał prowadzić wcześniej rozmowy z władzami Somalilandu na temat potencjalnego przesiedlenia do tego kraju Palestyńczyków ze Strefy Gazy.
Izrael uznaje Somaliland. "Historyczna chwila"
"To historyczna chwila. Z radością przyjmujemy uznanie Republiki Somalilandu przez premiera Izraela i wyrażamy gotowość to przystąpienia do Porozumień Abrahamowych" - skomentował decyzję prezydent Somalilandu Abdirahman Mohamed Abdullahi.
Decyzja izraelskich władz spotkała się z krytyką ze strony ministrów spraw zagranicznych Somalii, Egiptu, Turcji i Dżibuti. "Ministrowie potwierdzili swoje całkowite odrzucenie i potępienie uznania Somalilandu przez Izrael oraz potwierdzili pełne poparcie dla jedności, suwerenności i integralności terytorialnej Somalii" - przekazało egipskie MSZ w komunikacie.
Somaliland ogłosił secesję od Somalii
Somaliland to nieuznawany kraj znajdujący się w Rogu Afryki nad Zatoką Adeńską graniczący z Somalią, Etiopią i Dżibuti.
W okresie kolonialnym należał on do Wielkiej Brytanii, podczas gdy reszta Somalii była posiadłością włoską. W 1960 r. oba regiony otrzymały jednak niepodległość (Somaliland był niepodległy przez cztery dni), a następnie zdecydowały się utworzyć jedno państwo znane jako Somalia.
Władze somalijskie pod dowództwem generała Siad Barre dopuszczały się jednak prześladowań mieszkańców dawnego Somalilandu. W latach 1987-1989 rząd Somalii dopuścił się nawet tzw. ludobójstwa ludu Isaaq. W jego wyniku somalijskie wojsko zabiło między 50 a 200 tys. mieszkańców dawnego brytyjskiego protektoratu.
W obliczu prześladowań, wojny domowej i załamania rządu w kraju, Somaliland ogłosił 18 maja 1991 roku wystąpienie z unii i utworzenie własnego niepodległego państwa ze stolicą w Hargejsie.
Od tego czasu władze w Mogadiszu nie sprawują żadnej kontroli na terenie Somalilandu. Kraj ustanowił własne władze, walutę oraz wydaje własne paszporty. Mimo to, Somaliland dotychczas nie był uznawany przez żadne państwo na świecie, a Somalia utrzymuje, że terytorium to należy do niej.