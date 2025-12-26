W skrócie Izrael jako pierwszy kraj na świecie uznał niepodległość Somalilandu, nawiązując z nim stosunki dyplomatyczne.

Decyzja spotkała się z krytyką ze strony Somalii i innych państw regionu, które podkreślają integralność terytorialną Somalii.

Somaliland ogłosił secesję od Somalii w 1991 roku.

"Premier Binjamin Netanjahu ogłosił dzisiaj oficjalne uznanie Republiki Somalilandu jako niepodległego i suwerennego państwa" - ogłosiło w piątek biuro izraelskiego premiera.

Z kolei minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar poinformował, że oba państwa nawiązały w piątek pełne stosunki dyplomatyczne poprzez ustanowienie ambasad i mianowanie ambasadorów. Według niego decyzję poprzedził trwający rok dialog między przedstawicielami obu krajów.

"Będziemy wspólnie pracować nad rozwijaniem stosunków między naszymi państwami i narodami, stabilnością regionalną i gospodarczym dobrobytem" - napisał Saar w mediach społecznościowych.

Według doniesień "Financial Times" Izrael miał prowadzić wcześniej rozmowy z władzami Somalilandu na temat potencjalnego przesiedlenia do tego kraju Palestyńczyków ze Strefy Gazy.

Izrael uznaje Somaliland. "Historyczna chwila"

"To historyczna chwila. Z radością przyjmujemy uznanie Republiki Somalilandu przez premiera Izraela i wyrażamy gotowość to przystąpienia do Porozumień Abrahamowych" - skomentował decyzję prezydent Somalilandu Abdirahman Mohamed Abdullahi.

Decyzja izraelskich władz spotkała się z krytyką ze strony ministrów spraw zagranicznych Somalii, Egiptu, Turcji i Dżibuti. "Ministrowie potwierdzili swoje całkowite odrzucenie i potępienie uznania Somalilandu przez Izrael oraz potwierdzili pełne poparcie dla jedności, suwerenności i integralności terytorialnej Somalii" - przekazało egipskie MSZ w komunikacie.

Somaliland ogłosił secesję od Somalii

Somaliland to nieuznawany kraj znajdujący się w Rogu Afryki nad Zatoką Adeńską graniczący z Somalią, Etiopią i Dżibuti.

W okresie kolonialnym należał on do Wielkiej Brytanii, podczas gdy reszta Somalii była posiadłością włoską. W 1960 r. oba regiony otrzymały jednak niepodległość (Somaliland był niepodległy przez cztery dni), a następnie zdecydowały się utworzyć jedno państwo znane jako Somalia.

Władze somalijskie pod dowództwem generała Siad Barre dopuszczały się jednak prześladowań mieszkańców dawnego Somalilandu. W latach 1987-1989 rząd Somalii dopuścił się nawet tzw. ludobójstwa ludu Isaaq. W jego wyniku somalijskie wojsko zabiło między 50 a 200 tys. mieszkańców dawnego brytyjskiego protektoratu.

W obliczu prześladowań, wojny domowej i załamania rządu w kraju, Somaliland ogłosił 18 maja 1991 roku wystąpienie z unii i utworzenie własnego niepodległego państwa ze stolicą w Hargejsie.

Od tego czasu władze w Mogadiszu nie sprawują żadnej kontroli na terenie Somalilandu. Kraj ustanowił własne władze, walutę oraz wydaje własne paszporty. Mimo to, Somaliland dotychczas nie był uznawany przez żadne państwo na świecie, a Somalia utrzymuje, że terytorium to należy do niej.

