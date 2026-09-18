W skrócie Najwyższy rangą demokrata w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów zablokował procedowanie sprzedaży amunicji Izraelowi, podnosząc wątpliwości co do jej wykorzystania.

Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Arabii Saudyjskiej 48 myśliwców F-35 Lightning II i powiązanego sprzętu o wartości 24,3 miliarda dolarów.

Arabia Saudyjska od początku wojny boryka się z problemami w eksporcie ropy z powodu blokady cieśnin Ormuz i Bab al-Mandab oraz uszkodzeń strategicznego rurociągu.

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Najwyższy rangą demokrata w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, Gregory Meeks, wstrzymał w czwartek procedowanie oferty administracji USA w sprawie sprzedaży Izraelowi amunicji.

W uzasadnieniu sprzeciwu wobec ogłoszonego przez administrację prezydenta Donalda Trumpa kontraktu na sprzedaż Izraelowi amunicji o wartości 2,8 mld dolarów napisano, że "mogłaby ona zostać użyta z naruszeniem prawa międzynarodowego".

USA. Parlament przeciw sprzedaży amunicji Izraelowi. "Budzi poważne wątpliwości"

- Wciąż jestem bardzo zaangażowany w sprawę bezpieczeństwa Izraela i jego zdolności do obrony przed poważnymi zagrożeniami w regionie - podkreślił Gregory Meeks.

- Proponowana przez administrację Trumpa sprzedaż 40 tys. bomb o wadze 2000 funtów (ok. 900 kg), które należą do najbardziej niszczycielskich rodzajów amunicji w naszym arsenale, budzi poważne, nierozstrzygnięte wątpliwości co do sposobu ich ewentualnego użycia na gęsto zaludnionych obszarach Strefy Gazy - wyjaśnił demokrata.

Polityk dodał, że administracja nie przedstawiła wystarczających zapewnień, "czy broń będzie wykorzystywana przez rząd Binjamina Netanjahu zgodnie z prawem USA oraz z zachowaniem środków ochrony ludności cywilnej".

Ustawodawca zdecydował się na blokadę po doniesieniach dziennika "Washington Post" o przygotowywaniu największej od lat pojedynczej transakcji tego typu, częściowo finansowanej z funduszy amerykańskich podatników.

Stany Zjednoczone podjęły decyzje w sprawie kontraktu z Arabią Saudyjską. W tle myśliwce F-35

Tymczasem Reuters poinformował, że Departament Stanu USA zatwierdził w czwartek potencjalną sprzedaż Arabii Saudyjskiej myśliwców F-35 Lightning II. Transakcja opiewa na 24,3 mld dolarów i obejmuje 48 samolotów wojskowych, silniki oraz sprzęt łączności i wsparcia. Komunikat resortu podkreśla, że umowa ta nie zmieni równowagi militarnej w regionie.

Ambasada Arabii Saudyjskiej w USA skomentowała, że proponowana sprzedaż F-35 odzwierciedla siłę i trwały charakter strategicznego partnerstwa saudyjsko-amerykańskiego.

Bliski Wschód. Arabia Saudyjska ma problem z eksportem ropy

Od 28 lutego, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, Arabia Saudyjska jako jeden z najbliższych na Bliskim Wschodzie sojuszników Waszyngtonu, stała się jednym z celów irańskich ataków odwetowych.

Od blisko tygodnia kraj boryka się też z poważnymi trudnościami w eksporcie ropy naftowej. Od początku wojny Iran blokuje cieśninę Ormuz, przez którą prowadzi główny szlak eksportowy surowca, a od ubiegłego weekendu powiązani z Iranem bojownicy Huti kontrolują cieśninę Bab al-Mandab, która jest drugim co do znaczenia szlakiem transportowym saudyjskiej ropy.

Uszkodzenia wywołane atakami dronów zmusiły ponadto władze w Rijadzie do tymczasowego wyłączenia strategicznego rurociągu Wschód-Zachód.



