Islandki idą po równość. Nie pójdą do pracy, nie zrobią nic w domu

Kobiety na Islandii rozpoczną we wtorek ogólnokrajowy strajk, aby upomnieć się o likwidację luki płacowej i zwrócić uwagę na problem przemocy seksualnej. Uczestniczki nie pójdą do pracy ani nie wykonają żadnych obowiązków domowych. Swój udział w proteście zapowiedziała także premier kraju Katrín Jakobsdóttir. To pierwsza taka manifestacja od 48 lat.