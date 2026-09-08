W skrócie Ambasador Stanów Zjednoczonych w Islandii został wezwany przez ministerstwo spraw zagranicznych po publikacji mapy przez Donalda Trumpa, na której Islandia znalazła się pod amerykańską flagą.

Islandzkie władze podczas spotkania uznały publikację za całkowicie niewłaściwą, nie podano odpowiedzi strony amerykańskiej na te uwagi.

Donald Trump zamieścił mapę, która wywołała krytykę również w Danii, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych deklaracji mieszkańców Grenlandii o braku chęci przynależności do Stanów Zjednoczonych.

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Jak poinformował islandzki nadawca publiczny RUV, do spotkania z ambasadorem USA doszło w poniedziałek. Billy Long formalnie objął stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Islandii dopiero w zeszłym miesiącu.

Ambasadora zaprosiła na rozmowę minister spraw zagranicznych Islandii Thorgerdur Gunnarsdottir. Powodem był wpis Donalda Trumpa opublikowany na jego platformie Truth Social.

Prezydent USA zamieścił zdjęcie przedstawiające mapę rozległego obszaru północnej i środkowej części zachodniej półkuli. Pod amerykańską flagą znalazły się na niej Stany Zjednoczone, Kanada, Grenlandia, Islandia, Meksyk, Ameryka Środkowa oraz Karaiby.

Cały przedstawiony na grafice obszar został oznaczony jako "Stany Zjednoczone Ameryki". Donald Trump nie opatrzył publikacji żadnym wyjaśnieniem.

Islandzkie MSZ: Wpis Trumpa był "całkowicie niewłaściwy"

Islandzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało RUV, że podczas rozmowy ze stroną amerykańską jasno wyrażono stanowisko Reykjaviku.

"Wyraźnie stwierdzono, że wpis był całkowicie niewłaściwy" - przekazało ministerstwo w oświadczeniu dla islandzkiego nadawcy.

Na razie nie wiadomo, jak dokładnie na uwagi islandzkich władz odpowiedziała strona amerykańska. "Islandzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie odpowiedziało na dodatkowe pytania" - przekazało NBC News.

Kwestia relacji ze Stanami Zjednoczonymi i przyszłości europejskiego bezpieczeństwa była jednym z elementów debaty politycznej w samej Islandii. W zeszłym miesiącu mieszkańcy kraju zagłosowali przeciwko wznowieniu rozmów dotyczących członkostwa w Unii Europejskiej.

Analitycy oceniali jednak, że ostatecznym powodem wyniku referendum były przede wszystkim obawy dotyczące krajowej gospodarki, a nie wyłącznie sytuacja geopolityczna i polityka administracji Donalda Trumpa.

Donald Trump publikuje "nową mapę" USA. Dania reaguje

Publikacja Donalda Trumpa pojawiła się w szczególnie napiętym momencie relacji między Stanami Zjednoczonymi a Danią. Prezydent USA wielokrotnie przekonywał, że Waszyngton powinien przejąć kontrolę nad Grenlandią, która jest półautonomicznym terytorium Danii.

Dlatego też sprawa wzbudziła krytykę również w Kopenhadze. Premier Mette Frederiksen podkreśliła, że mieszkańcy Grenlandii wielokrotnie deklarowali, że nie chcą być częścią USA.

Szefowa duńskiego rządu podkreśliła, że zarówno władze Grenlandii, jak i jej mieszkańcy wielokrotnie sprzeciwiali się pomysłowi przyłączenia wyspy do Stanów Zjednoczonych.

"Rząd Grenlandii i naród Grenlandii wielokrotnie powtarzali, że nie chcą być Amerykanami" - powiedziała Frederiksen. Dodała. że "ma nadzieję, że nikt nie ma co do tego wątpliwości, ani w Stanach Zjednoczonych, ani na całym świecie".

Źródła: RUV, Interia



