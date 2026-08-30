Islandia mówi "nie" Unii Europejskiej. Poznaliśmy wyniki referendum

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

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Większość Islandczyków opowiedziała się przeciw negocjacjom akcesyjnym z Unią Europejską - poinformował islandzki nadawca publiczny RUV po przeliczeniu niemal wszystkich głosów.

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Kobieta w ciemnej kurtce wrzuca kartę do urny wyborczej przed żółtą zasłoną. Na pierwszym planie osoba przy stole.
Wyniki referendum na Islandii niemal pewneMarco Di Marco/Associated PressEast News

W skrócie

  • Większość głosujących Islandczyków sprzeciwiła się negocjacjom akcesyjnym z Unią Europejską.
  • Przeciwnicy wejścia do Unii obawiali się utraty suwerenności i ograniczeń dla rolnictwa, rybołówstwa oraz wielorybnictwa.
  • W kraju istniał podział społeczny w kwestii integracji z UE, a wcześniejsze rządy różnie podchodziły do tego tematu.
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Do głosowania uprawnionych było ponad 270 tys. Islandczyków. Po godz. 9:30 "przeciw" negocjacjom akcesyjnym jest 52,5 proc. wyborców. RUV twierdzi, że głosów do przeliczenia pozostało na tyle niewiele, że niemal niemożliwa jest już zmiana końcowego rezultatu.

Nadawca precyzuje, że 89 459 osób zagłosowało "tak", a 99 037 "nie". Różnica wynosi zatem 9578 głosów. Można założyć, że w okręgu Southwest do zliczenia pozostało około 32 000 głosów. Jeśli te liczby się potwierdzą, grupa opowiadająca się za opcją "tak" potrzebowałaby około 65 proc. tych głosów, aby objąć prowadzenie.

Jak powiedziała premier Kristrun Frostadottir po oddaniu głosu w stolicy w sobotę, kampania referendalna ożywiła debatę na temat miejsca Islandii na świecie.

- To wspaniały dzień. Czekaliśmy na to latami, żeby móc głosować - powiedziała Frostadottir, dodając, że jej rząd będzie kontynuował swoją pracę niezależnie od wyniku.

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Islandia. Przeciwnicy rozmów akcesyjnych z UE biorą górę w referendum

Islandzkie społeczeństwo było mocno podzielone w sprawie wznowienia rozmów akcesyjnych z UE. We wszystkich sondażach w ostatnim czasie niewielką przewagę utrzymywali zwolennicy kontynuowania negocjacji.

Zwolennicy integracji z UE liczyli na obniżkę stóp procentowych, niższą inflację i niższe ceny produktów. Argumentowali też, że byłoby to ważnym krokiem w kontekście gróźb prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących przejęcia przez jego kraj kontroli nad duńską Grenlandią.

Przeciwnicy twierdzili z kolei, że dołączenie do UE byłoby ciosem w suwerenność Islandii. Do grupy tej należą rolnicy oraz przedstawiciele branży rybołówstwa i wielorybnictwa, którzy obawiają się ograniczenia kwot połowów lub wprowadzenia zakazów. Przeciwni byli również zwolennicy partii opozycyjnych, w tym konserwatywnej Partii Niepodległości.

Przyszłość Islandii w UE niemal przesądzona

Islandia po raz pierwszy złożyła wniosek o członkostwo w UE w 2009 roku, gdy kryzys finansowy dotknął małą, narażoną na kryzys gospodarkę kraju. Eurosceptyczny rząd zakończył rozmowy w 2013 roku.

Zawirowania geopolityczne, w tym wojna na Bliskim Wschodzie i amerykańskie cła importowe, sprawiły, że kwestia, nad którą Islandczycy debatują od dziesięcioleci, stała się pilna.

Źródło: RUV, Reuters

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