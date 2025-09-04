Iskrzy między Rosją a Estonią. Dyplomata musi opuścić kraj

Rosja wydala z kraju Marka Uhtegiego - szefa estońskiej ambasady. Jest to odpowiedź na działania Tallina, który w sierpniu uznał rosyjskiego dyplomatę za personę non grata. Rosyjskie MSZ twierdzi, że działania Estonii były motywowane politycznie i miały na celu sparaliżowanie rosyjskiej placówki.

Rosyjskie MSZ poinformowało w czwartek, że podjęto decyzję o wydaleniu szefa estońskiej placówki dyplomatycznej w Moskwie. To reakcja władz Rosji na zmuszenie do wyjazdu pracownika rosyjskiej ambasady w Tallinie w sierpniu.

Marek Uhtegi, dyplomata w randze chargé d'affaires pełniący obowiązki szefa misji dyplomatycznej, został wezwany do MSZ Rosji, gdzie otrzymał notę z informacją o uznaniu go za osobę niepożądaną. Tym samym, będzie musiał opuścić terytorium Rosji.

"Szefowi estońskiej misji dyplomatycznej przekazano notę protestacyjną w związku z decyzją o uznaniu 13 sierpnia dyplomaty z ambasady Rosji w Tallinie za persona non grata bez podania przyczyny. Strona rosyjska, kierując się zasadą wzajemności, ogłosiła, że pracownik dyplomatyczny ambasady estońskiej w Moskwie zostanie wydalony z Rosji" - czytamy w oświadczeniu MSZ Rosji.

    Władze Estonii 13 sierpnia uznały rosyjskiego dyplomatę w Estonii za persona non grata. Zdaniem rosyjskiego MSZ, ta decyzja była pozbawiona podstaw, a kroki Tallina mają na celu sparaliżowanie funkcjonowania przedstawicielstwa dyplomatycznego Rosji.

    Rosyjski dyplomata miał brać udział w działaniach mających na celu podważenie ustroju konstytucyjnego i systemu prawnego Estonii.

    "Dyplomata ten był bezpośrednio i aktywnie zaangażowany w kwestionowanie porządku konstytucyjnego i systemu prawnego Estonii, a także w tworzenie podziałów w estońskim społeczeństwie" - przekazał w oświadczeniu szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna.

    Rosjanin miał działać na rzecz naruszenia sankcji nałożonych na Rosję. "Ciągłe ingerowanie ambasady Rosji w wewnętrzne sprawy Estonii musi się skończyć" - czytamy w komunikacie.

    Tsahkna w swoim oświadczeniu nie podał szczegółów na temat tych działań oraz sankcji jakie miały zostać naruszone.

