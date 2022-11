Irlandzki ksiądz o homoseksualnych politykach: Pójdą do piekła

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

65-letni ksiądz Seán Sheehy stwierdził w homilii, że wicepremier Irlandii Leo Varadkar oraz inni homoseksualni politycy "pójdą do piekła" - przekazuje "The Guardian". Duchowny potępił także w przemówieniu prawa osób transseksualnych i prawo do aborcji. Ściągnął tym samym na siebie powszechną krytykę, w tym także ze strony własnego biskupa.

Zdjęcie Wicepremier Irlandii Leo Varadkar / JUAN PABLO PINO / AFP / AFP