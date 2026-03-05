W skrócie Drony wystrzelone z kierunku Iranu spadły na teren lotniska i w pobliżu szkoły w azerskiej enklawie Nachiczewan, raniąc dwie osoby.

Azerbejdżańskie MSZ potępiło ataki, zażądało wyjaśnień od Iranu i zastrzegło sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków zaradczych.

Niespodziewany atak nastąpił po rozpoczęciu operacji militarnej USA i Izraela wymierzonej w reżim w Teheranie; powody działania Iranu pozostają niejasne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Drony wystrzelone z kierunku Iranu spadły na teren lotniska w azerskiej enklawie Nachiczewan - poinformowało agencję Reutera źródło bliskie rządowi Azerbejdżanu.

Następnie oficjalny komunikat w sprawie wydało azerskie MSZ. Jak przekazano, jeden z irańskich dronów spadł na lotnisko w Nachiczewanie, a drugi wylądował w pobliżu szkoły. Dwie osoby są ranne.

Iran - Azerbejdżan. Teheran naruszył przestrzeń powietrzną sąsiada, są ranni

W oświadczeniu MSZ potępiono ataki, zażądano wyjaśnień od Iranu i stwierdzono, że Azerbejdżan zastrzega sobie prawo do podjęcia "odpowiednich środków zaradczych".

W odpowiedzi na nalot irańskich dronów rząd w Baku wezwał również ambasadora Iranu.

Międzynarodowy port lotniczy Nachiczewan znajduje się około 10 km od granicy irańsko-azerskiej.

W mediach społecznościowych zamieszczono nagrania z miasta Nachiczewan. Nad lokalnym lotniskiem unoszą się kłęby dymu.

Rozwiń

Opublikowano także amatorskie nagranie z momentu uderzenia irańskiego drona na terytorium Azerbejdżanu.

Rozwiń

Konflikt dyplomatyczny na linii Teheran - Baku. Chodzi o atak dronów

Niespodziewany atak Iranu na terytorium Azerbejdżanu nastąpił po rozpoczęciu operacji militarnej USA i Izraela, wymierzonej w reżim w Teheranie.

Irańska armia posyła bezzałogowce w kierunku państw regionu, zwłaszcza tam, gdzie znajdują się amerykańskie bazy wojskowe. W poniedziałek drony odnotowano m.in. w przestrzeni powietrznej Cypru.

Co ciekawe, zaledwie kilka dni temu prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew złożył narodowi irańskiemu kondolencje po śmierci najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego.

"Powody, dla których Iran przeprowadził ten pozornie samobójczy atak, pozostają niejasne" - konkluduje portal Nexta.

Źródło: Reuters, Nexta

Jak wygląda ewakuacja Polaków? Turyści mocno zaniepokojeni Polsat News