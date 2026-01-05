W skrócie Ajatollah Ali Chamenei ma przygotowany plan awaryjny na wypadek eskalacji protestów, który zakłada ucieczkę z kraju do Moskwy.

Przygotowania obejmują zgromadzenie aktywów, nieruchomości za granicą oraz gotówki, aby zapewnić bezpieczeństwo rodzinie i najbliższym współpracownikom.

W Iranie trwają masowe protesty spowodowane problemami gospodarczymi.

W udostępnionym redakcji "The Times" raporcie znalazł się zapis dotyczący planu awaryjnego dla rządzącego Iranem ajatollaha. Ali Chamenei może uciec z kraju w przypadku, gdyby jego siłom bezpieczeństwa nie udało się stłumić trwających protestów.

Plan zakłada, że wspólnie z przywódcą ewakuowałaby się grupa około 20 współpracowników i rodziny. Zgodnie z raportem stanie się tak, jeśli armia i siły bezpieczeństwa zdezerterują albo przestaną wykonywać rozkazy.

Ajatollah Ali Chamenei planuje ucieczkę do Moskwy. Nowe doniesienia mediów

- "Plan B" jest przeznaczony dla Chameneiego i jego najbliższego kręgu współpracowników oraz rodziny, w tym jego syna i następcy tronu, Mojtaby Chameneiego - powiedziało w rozmowie z "The Times" źródło wywiadowcze.

Chamenei ma po ucieczce udać się do Moskwy, ponieważ "nie ma dla niego innego miejsca". Ponadto przywódca podziwia Władimira Putina, a "kultura irańska jest podobna do kultury rosyjskiej".

Plan jest podobny do ucieczki obalonego przywódcy Syrii Baszara Al-Asada. Przypomnijmy, że Al-Asad poleciał do Moskwy, aby dołączyć do swojej rodziny, zanim siły opozycyjne zaczęły szturmować Damaszek w grudniu 2024 roku.

"The Times" poinformowało, że w przypadku Chameneiego zaplanowana jest już dokładna "trasa ucieczki z Teheranu". Plan zakłada także "zgromadzenie aktywów, nieruchomości za granicą i gotówki", co ma ułatwić bezpieczną podróż.

Iran. Ajatollah Ali Chamenei dysponuje złożoną siecią aktywów

Ajatollah Ali Chamenei dysponuje ogromną siecią aktywów, obejmujących głównie własności należące do organizacji Setad. To półpaństwowa fundacja, obracająca tysiącami nieruchomości skonfiskowanych po rewolucji islamskiej z 1979 roku.

Z dochodzenia przeprowadzonego w 2013 roku przez agencję Reutera wynika, że łączna wartość wspomnianych aktywów to 95 miliardów dolarów, wliczając w to będące w posiadaniu i pod kontrolą Chameneiego nieruchomości i firmy.

Iran. Wielkie problemy gospodarcze, trwają ogólnokrajowe protesty

W ciągu ostatniego tygodnia miasta w całym Iranie ogarnęły ogólnokrajowe protesty spowodowane problemami gospodarczymi.

Manifestanci oskarżają siły antyterrorystyczne o stosowanie środków przemocy, w tym ostrej amunicji, gazu łzawiącego i armatek wodnych w celu stłumienia demonstracji.

"The Times" podkreślił, że przywódca Iranu jest "słabszy zarówno psychicznie, jak i fizycznie" od czasu ubiegłorocznej 12-dniowej wojny z Izraelem. Ponadto określa się go mianem "paranoicznego".

Źródło: "The Times"

