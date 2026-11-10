Irański minister uderza w rząd Francji. "Niezdolny do zarządzania podstawowymi sprawami"

Michał Szpojankowski

Michał Szpojankowski

"Francuski rząd zrzuca winę za swoje niepowodzenia na innych" - obwieścił minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi. Zareagował w ten sposób na zarzuty Francji, jakoby to Teheran miał być odpowiedzialny za cyberataki na lodówki supermarketów, do których doszło w zeszłym miesiącu. Irańskie MSZ w oficjalnym komunikacie stanowczo odrzuciło oskarżenia nazywając je "bezpodstawnymi".

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Abbas Araghchi, minister spraw zagranicznych Iranu, podczas konferencji prasowej.
Abbas Araghchi, minister spraw zagranicznych IranuATTA KENAREAFP

W skrócie

  • Francuski rząd oskarżył Iran o przeprowadzenie cyberataków na supermarkety w październiku, które doprowadziły do zepsucia się zapasów żywności w chłodniach.
  • Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot wezwał irańskiego ambasadora w Paryżu i zapowiedział starania o wprowadzenie sankcji przeciwko Teheranowi na szczeblu UE.
  • Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi odrzucił oskarżenia, nazywając francuski rząd niezdolnym do zarządzania i przerzucającym winę na innych.
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"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu kategorycznie odrzuca bezpodstawne i jednostronne oskarżenia rządu francuskiego przeciwko Iranowi dotyczące rzekomych działań cybernetycznych we Francji" - przekazało we wtorek ministerstwo w oświadczeniu. Dodano w nim, że Iran stanowczo potępia "politykę wysuwania oskarżeń" pod swoim adresem.

Cyberataki na francuskie sklepy. Paryż oskarża Teheran

W pierwszej połowie października doszło do cyberataków na francuskie supermarkety. Temperatura w lodówkach i zamrażarkach wzrosła, przez co sklepy były zmuszone wyrzucić zapasy żywności, która z tego powodu szybko się zepsuła.

We wtorek minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot o przeprowadzenie ataku oskarżył Iran. Oświadczył, że wezwał irańskiego ambasadora, a Paryż będzie ubiegał się o sankcje na szczeblu europejskim.

Jak podaje agencja AFP, Teheran zapowiedział, że "nie zawaha się podjąć niezbędnych i stosownych środków w celu ochrony swoich interesów narodowych i bezpieczeństwa w obliczu bezprawnych działań zagranicznych".

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Iran odrzuca zarzuty Francji

Ministerstwo spraw zagranicznych Iranu stwierdziło we wspomnianym wcześniej oświadczeniu, że Francja wysuwa oskarżenia, które "odzwierciedlają błędy własnego rządu". W podobnym tonie we wtorek wypowiedział się szef resortu Abbas Araghchi.

"Niezdolny do zarządzania nawet podstawowymi sprawami - nie mówiąc już o rozwiązywaniu problemów własnych obywateli - francuski rząd zrzuca winę za swoje niepowodzenia na innych" - ocenił polityk za pośrednictwem platformy X.

Tego samego dnia Unia Europejska skonsultowała się z państwami członkowskimi. Zapowiedziała, że podejmie działania w celu "udzielenia szybkiej i jednolitej odpowiedzi" w związku z oskarżeniami wysuniętymi przez Francję.

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